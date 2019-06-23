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10:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Панама обыграла Гайану и лидирует в группе D Золотого кубка КОНКАКАФ

В матче третьего тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Панамы обыграла команду Гайаны (4:2).

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Панама с шестью очками лидирует в группе D. У Гайаны ноль очков и последнее место.

Золотой кубок КОНКАКАФ

Группа D

2-й тур

Гайана — Панама — 2:4 (1:2).

Голы: Даннс, 33, 90+3, оба с пенальти — Арройо, 16, Ванкоотен, 40, в свои ворота, Дэвис, с пенальти, 51, Торрес, 86.

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