Панама обыграла Гайану и лидирует в группе D Золотого кубка КОНКАКАФ

Панама с шестью очками лидирует в группе D. У Гайаны ноль очков и последнее место.

Голы: Даннс, 33, 90+3, оба с пенальти — Арройо, 16, Ванкоотен, 40, в свои ворота, Дэвис, с пенальти, 51, Торрес, 86.