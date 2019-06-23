Панама обыграла Гайану и лидирует в группе D Золотого кубка КОНКАКАФ
В матче третьего тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Панамы обыграла команду Гайаны (4:2).
В матче третьего тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Панамы обыграла команду Гайаны (4:2).
Панама с шестью очками лидирует в группе D. У Гайаны ноль очков и последнее место.
Золотой кубок КОНКАКАФ
Группа D
2-й тур
Гайана — Панама — 2:4 (1:2).
Голы: Даннс, 33, 90+3, оба с пенальти — Арройо, 16, Ванкоотен, 40, в свои ворота, Дэвис, с пенальти, 51, Торрес, 86.