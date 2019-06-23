Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
15Лучшие легионеры в истории российского футбола
15Главные звёзды молодёжного Евро
10:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная США разгромила Тринидад и Тобаго и вышла в ¼ финала Золотого кубка КОНКАКАФ

В матче второго тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ сборная США обыграла команду Тринидада и Тобаго (6:0).

Наверх

Американцы набрали шесть очков и занимают первое место в группе D, обеспечив себе место в плей-офф. Столько же у Панамы, которая также сыграет в ¼ финала. Гайана и Тринидад и Тобаго имеют ноль очков.

Золотой Кубок КОНКАКАФ

Группа D

2-й тур

США — Тринидад и Тобаго — 6:0 (1:0).

Голы: Лонг, 41, 90, Зардес, 66, 69, Пулишич, 74, Арриола, 78.

США
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тринидад и Тобаго
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Клубы НХЛ выбрали на драфте 2019 года 28 российских хоккеистов
Лобов побил боксера, который плевал ему в лицо и давал пощечину
Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»
Час икс для Месси. Все расклады Кубка Америки
В UFC случился второй самый быстрый нокаут в истории (видео)
«Краснодар» близок к покупке марокканского форварда
За сколько «Спартак» купил Понсе. Опубликованы официальные цифры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь