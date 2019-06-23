Сборная США разгромила Тринидад и Тобаго и вышла в ¼ финала Золотого кубка КОНКАКАФ
В матче второго тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ сборная США обыграла команду Тринидада и Тобаго (6:0).
В матче второго тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ сборная США обыграла команду Тринидада и Тобаго (6:0).
Американцы набрали шесть очков и занимают первое место в группе D, обеспечив себе место в
Золотой Кубок КОНКАКАФ
Группа D
2-й тур
США — Тринидад и Тобаго — 6:0 (1:0).
Голы: Лонг, 41, 90, Зардес, 66, 69, Пулишич, 74, Арриола, 78.