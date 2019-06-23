Час икс для Месси

Источник: Спорт-Экспресс

Уругвай практически в плей-офф

На данный момент известна половина участников четвертьфиналов, причем Бразилия и Колумбия забронировали за собой первые места в своих группах. Венесуэла благодаря победе над Боливией (3:1) финишировала в квартете А второй. Что касается Чили, то действующий чемпион может опуститься на второе место, если в заключительном туре проиграет Уругваю.

Команда Луиса Суареса, в свою очередь, вряд ли опустится ниже второго места. Чтобы это произошло, уругвайцы должны безнадежно испортить комфортную разность забитых и пропущенных мячей (+4), тогда как от Японии требуется разгром Эквадора. Сейчас «синие самураи» имеют в пассиве печальный баланс (-4). То есть, если Чили выиграет заключительный матч 1:0, азиатам надо забивать семь безответных мячей. При таком фантастическом раскладе и одинаковой разности они получат преимущество за счет большего числа голов. Ну, а Уругвай даже при невероятных 0:5 не станет худшим среди занявших третьи места.

Дойдет ли дело до жребия?

Но все же лучше вернуться к реальности, в которой Япония может оказаться в числе двух счастливчиков, которые выйдут в четвертьфинал с третьей позиции. Здесь расклад сил серьезно поменялся после разгромного поражения Перу от Бразилии (0:5). Еще накануне у «инков» был положительный баланс мячей, а сейчас их разность просела до «минус 3». Могло быть и хуже, если бы Гальесе в добавленное арбитром время не парировал пенальти в исполнении Габриэла Жезуса.

В такой ситуации Японии нужно выигрывать либо в два мяча, либо в один, но забив больше гола. 2:1, 3:2 и так далее. Счет 1:0 создаст уникальную ситуацию, так как у представителей Страны восходящего солнца и Перу окажутся абсолютно идентичные показатели — 4 очка и разность 3:6. Если дело дойдет до определения неудачника между этими командами, придется прибегнуть к жребию.

Аргентине нужна победа

В группе В сейчас самая запутанная ситуация. Парагвай на втором месте, но все равно в группе риска. При самом печальном раскладе в виде поражения от утративших мотивацию колумбийцев со счетом 0:3 он может рухнуть на четвертое место в случае ничьей Аргентины и Катара. Есть и вариант сохранения нынешней позиции и выхода из группы с двумя очками. Ничья и третья строчка с тремя баллами ставят в зависимость от группы С, где потребуется либо ничья Японии и Эквадора, либо выигрыш южноамериканцев со счетом меньше 5:0.