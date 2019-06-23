Час икс для Месси
Представляем турнирные расклады после очередного игрового дня Кубка Америки.
Представляем турнирные расклады после очередного игрового дня Кубка Америки.
На данный момент известна половина участников четвертьфиналов, причем Бразилия и Колумбия забронировали за собой первые места в своих группах. Венесуэла благодаря победе над Боливией (3:1) финишировала в квартете А второй. Что касается Чили, то действующий чемпион может опуститься на второе место, если в заключительном туре проиграет Уругваю.
Команда Луиса Суареса, в свою очередь, вряд ли опустится ниже второго места. Чтобы это произошло, уругвайцы должны безнадежно испортить комфортную разность забитых и пропущенных мячей (+4), тогда как от Японии требуется разгром Эквадора. Сейчас «синие самураи» имеют в пассиве печальный баланс (-4). То есть, если Чили выиграет заключительный матч 1:0, азиатам надо забивать семь безответных мячей. При таком фантастическом раскладе и одинаковой разности они получат преимущество за счет большего числа голов. Ну, а Уругвай даже при невероятных 0:5 не станет худшим среди занявших третьи места.
Но все же лучше вернуться к реальности, в которой Япония может оказаться в числе двух счастливчиков, которые выйдут в четвертьфинал с третьей позиции. Здесь расклад сил серьезно поменялся после разгромного поражения Перу от Бразилии (0:5). Еще накануне у «инков» был положительный баланс мячей, а сейчас их разность просела до «минус 3». Могло быть и хуже, если бы Гальесе в добавленное арбитром время не парировал пенальти в исполнении Габриэла Жезуса.
В такой ситуации Японии нужно выигрывать либо в два мяча, либо в один, но забив больше гола. 2:1, 3:2 и так далее. Счет 1:0 создаст уникальную ситуацию, так как у представителей Страны восходящего солнца и Перу окажутся абсолютно идентичные показатели — 4 очка и разность 3:6. Если дело дойдет до определения неудачника между этими командами, придется прибегнуть к жребию.
В группе В сейчас самая запутанная ситуация. Парагвай на втором месте, но все равно в группе риска. При самом печальном раскладе в виде поражения от утративших мотивацию колумбийцев со счетом 0:3 он может рухнуть на четвертое место в случае ничьей Аргентины и Катара. Есть и вариант сохранения нынешней позиции и выхода из группы с двумя очками. Ничья и третья строчка с тремя баллами ставят в зависимость от группы С, где потребуется либо ничья Японии и Эквадора, либо выигрыш южноамериканцев со счетом меньше 5:0.
Вряд ли на это стоит рассчитывать. Эквадорцы если и победят, то скромнее, но тогда им нужно, чтобы Катар и Аргентина не выявили победителя, что оставит хозяев ЧМ-2022 с двумя очками на балансе. В свою очередь катастрофу Лионеля Месси и его сборной отменит победа с любым счетом. Аргентинцы тогда либо поднимутся на второе место, либо в споре третьих команд опередят Перу с их «минус 3». У