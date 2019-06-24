Сборная Аргентины победила команду Катара и вышла в плей-офф Кубка Америки по футболу

Команда Аргентины после трех туров в группе B набрала четыре очка и заняла второе место. Первое место с девятью очками заняла сборная Колумбии, она также вышла в плей-офф. Парагвайцы стали третьими (2), команда Катара заняла последнее место, набрав одно очко.

В нынешнем розыгрыше турнира принимают участие 10 сборных Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и финалисты Кубка Азии 2019 года — команды Катара и Японии. Сборные поделены на три группы. Занявшие первые и вторые места в квартетах, а также две лучшие команды, ставшие третьими, выходят в четвертьфинал.