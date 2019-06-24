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8Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки
19Главные звёзды Кубка Америки
00:22 (мск), источник: ТАСС

Сборная Аргентины победила команду Катара и вышла в плей-офф Кубка Америки по футболу

ТАСС, 24 июня. Футболисты сборной Аргентины со счетом 2:0 обыграли команду Катара в заключительном матче группового этапа Кубка Америки и вышли в плей-офф. Турнир проходит в Бразилии.

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Голы забили Лаутаро Мартинес (4-я минута) и Серхио Агуэро (82).

В другом матче игрового дня сборная Колумбии обыграла команду Парагвая со счетом 1:0.
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Команда Аргентины после трех туров в группе B набрала четыре очка и заняла второе место. Первое место с девятью очками заняла сборная Колумбии, она также вышла в плей-офф. Парагвайцы стали третьими (2), команда Катара заняла последнее место, набрав одно очко.

В нынешнем розыгрыше турнира принимают участие 10 сборных Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и финалисты Кубка Азии 2019 года — команды Катара и Японии. Сборные поделены на три группы. Занявшие первые и вторые места в квартетах, а также две лучшие команды, ставшие третьими, выходят в четвертьфинал.

Кубок Америки завершится 7 июля.

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