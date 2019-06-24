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20:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР в Кубке Африки

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Африки в группе D сборная Кот-д’Ивуара обыграла национальную команду ЮАР со счётом 1:0.

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Встреча состоялась в Каире на стадионе «Аль-Салам». Обслуживал матч арбитр Мустафа Горбаль, которому помогали Абделхалк Этшиали и Мокран Гурари.

Единственный гол был забит на 64-й минуте. Автором гола стал Жонатан Коджиа, которому ассистировал Макс-Ален Градель.

Кот-д’Ивуар, набрав три очка, делит 1−2 места в турнирной таблице группы с Марокко. ЮАР (0) — делит 3−4 места с Намибией.

В следующем туре Кот-д’Ивуар сыграет с Марокко. ЮАР предстоит встреча с Намибией. Оба матча состоятся 28 июня.

Кот-д’Ивуар является двукратным победителем Кубка Африки, Марокко и ЮАР выигрывали турнир по одному разу.

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