Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР в Кубке Африки

Встреча состоялась в Каире на стадионе «Аль-Салам». Обслуживал матч арбитр Мустафа Горбаль, которому помогали Абделхалк Этшиали и Мокран Гурари.

Единственный гол был забит на 64-й минуте. Автором гола стал Жонатан Коджиа, которому ассистировал Макс-Ален Градель.

Кот-д’Ивуар, набрав три очка, делит 1−2 места в турнирной таблице группы с Марокко. ЮАР (0) — делит 3−4 места с Намибией.

В следующем туре Кот-д’Ивуар сыграет с Марокко. ЮАР предстоит встреча с Намибией. Оба матча состоятся 28 июня.