Фарфан выбыл до конца Кубка Америки
Нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан не поможет своей команде в оставшейся части Кубка Америки, сообщает Федерация футбола страны.
Нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан не поможет своей команде в оставшейся части Кубка Америки, сообщает Федерация футбола страны.
Форвард «Локомотива» получил травму левого колена и выбыл на остаток турнира.
Сборна Перу в групповом турнире набрала 4 очка, стала третьей в группе A и обеспечила себе выход в 1/8 финала благодаря высокой позиции в рейтинге команд, занявших третьи места.