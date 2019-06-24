Фарфан выбыл до конца Кубка Америки

Форвард «Локомотива» получил травму левого колена и выбыл на остаток турнира.

Сборна Перу в групповом турнире набрала 4 очка, стала третьей в группе A и обеспечила себе выход в 1/8 финала благодаря высокой позиции в рейтинге команд, занявших третьи места.