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24 июня, источник: Спорт-Экспресс

Фарфан выбыл до конца Кубка Америки

Нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан не поможет своей команде в оставшейся части Кубка Америки, сообщает Федерация футбола страны.

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Источник: AP 2019

Форвард «Локомотива» получил травму левого колена и выбыл на остаток турнира.

Сборна Перу в групповом турнире набрала 4 очка, стала третьей в группе A и обеспечила себе выход в 1/8 финала благодаря высокой позиции в рейтинге команд, занявших третьи места.

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