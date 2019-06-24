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24 июня, источник: Чемпионат.com

Тунис и Ангола не выявили победителя в матче Кубка Африки

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Африки в группе Е сборная Туниса сыграла вничью с национальной командой Анголы со счётом 1:1.

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Встреча состоялась в городе Суэц на одноимённом стадионе. Обслуживал матч эфиопский арбитр Бамлак Тессема, которому ассистировали Валид Ахмед Али (Судан) и Темесгин Атанго (Эфиопия).

Счёт был открыт на 34-й минуте. Автором гола стал нападающий тунисской сборной Юссеф Мсакни, который реализовал 11-метровый. На 73-й минуте ангольцы восстановили равновесие благодаря голу форварда Джалма.

Тунис и Ангола, набрав по одному очку, делят 1−2 места в турнирной таблице группе Е, в которой также выступают Мали и Мавритания.

В следующем туре Тунис сыграет с Мали, Ангола встретится с Мавританией. Оба матча состоятся 29 июня.

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