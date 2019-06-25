Определились все участники плей-офф Кубка Америки по футболу
ТАСС, 25 июня. Стали известны восемь национальных команд, которые сыграют в
ТАСС, 25 июня. Стали известны восемь национальных команд, которые сыграют в
В заключительный день предварительного раунда прошли матчи группы C. В последнем туре между собой встретились сборные Уругвая и Чили, а также команды Японии и Эквадора.
Уругвайские и чилийские футболисты в очном противостоянии разыгрывали первое место в группе. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Уругвая, единственный мяч на 82-й минуте забил форвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани. Уругвайцы набрали семь очков и стали победителями квартета. Команда Чили заняла вторую строчку с шестью баллами, тоже отправившись в
Сборные Эквадора и Японии могли попасть в четвертьфинал с третьего места в группе только в случае победы. Однако матч завершился вничью со счетом 1:1 — мячи забили Сёя Накадзима (15-я минута) и Анхель Мена (35-я минута). Это позволило сборной Парагвая выйти в
Таким образом, в