Определились все участники плей-офф Кубка Америки по футболу

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В заключительный день предварительного раунда прошли матчи группы C. В последнем туре между собой встретились сборные Уругвая и Чили, а также команды Японии и Эквадора.

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Уругвайские и чилийские футболисты в очном противостоянии разыгрывали первое место в группе. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Уругвая, единственный мяч на 82-й минуте забил форвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани. Уругвайцы набрали семь очков и стали победителями квартета. Команда Чили заняла вторую строчку с шестью баллами, тоже отправившись в плей-офф напрямую.

Сборные Эквадора и Японии могли попасть в четвертьфинал с третьего места в группе только в случае победы. Однако матч завершился вничью со счетом 1:1 — мячи забили Сёя Накадзима (15-я минута) и Анхель Мена (35-я минута). Это позволило сборной Парагвая выйти в плей-офф по рейтингу команд, занявших третьи места в группах. Японские и парагвайские футболисты набрали по два очка, но последние получили преимущество за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Таким образом, в плей-офф вышли шесть команд, занявших первые и вторые места в группах, а также две лучшие сборные, которые завершили этап на третьих строчках. Из квартета A отобрались бразильские, венесуэльские и перуанские футболисты. Участниками плей-офф от группы B стали команды Колумбии, Аргентины и Парагвая.