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09:56 (мск), источник: ТАСС

Зал славы стадиона «Маракана» может пополниться отпечатками ступней Месси

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 июня. /ТАСС/. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси, которому в понедельник исполнилось 32 года, получил приглашение оставить отпечатки своих ступней в Зале славы знаменитого бразильского стадиона «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Соответствующее письмо представители администрации спортивного объекта передали через Ассоциацию футбола Аргентины (AFA), сообщил телеканал «Глобу».

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Ближайшая возможность провести процедуру может предоставиться уже на текущей неделе. В понедельник сборная Аргентины прибыла в Рио-де-Жанейро для подготовки к участию в четвертьфинальном матче Кубка Америки против команды Венесуэлы, который пройдет на «Маракане» в пятницу. Чтобы не нарушать ход подготовки к предстоящей игре, представители арены готовы прибыть на тренировочную базу аргентинцев вместе со всем необходимым оборудованием и увековечить в своей коллекции отпечатки ступней пятикратного обладателя звания лучшего игрока планеты.

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Ранее Месси дважды выходил на поле арены в составе сборной во время чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Это произошло в победном матче группового этапа против команды Боснии и Герцеговины (2−1), а также в финале против немецких футболистов (0−1). Встреча со сборной Венесуэлы станет первой для аргентинцев на «Маракане» в рамках текущего Кубка Америки. Следующая возможность оказаться здесь может представиться им лишь в случае выхода в финал турнира.

Месси, выступающий с 2003 года за «Барселону», 10 раз становился чемпионом Испании, шесть раз побеждал в Кубке Испании и восемь раз — в Суперкубке Испании. На его счету четыре трофея Лиги чемпионов и три титула клубного чемпионата мира. Футболист пять раз признавался лучшим игроком мира и шесть раз становился лучшим бомбардиром среди всех европейских чемпионатов. В составе сборной Аргентины Месси выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Пекине 2008 года и серебро чемпионата мира — 2014 в Бразилии.

Кубок Америки завершится 7 июля.

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