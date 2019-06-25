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17:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Не помню, когда получил травму». Что произошло с Фарфаном

Нападающий «Локомотива» 34-летний Джефферсон Фарфан получил травму в матче сборных Перу и Бразилии и, вероятнее всего, пропустит начало сезона.

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Источник: AFP 2019

Что случилось

Во вторник вечером Федерация перуанского футбола выпустила официальный пресс-релиз, в котором указала, что нападающий сборной Джефферсон Фарфан травмировал левое колено и не сможет продолжить выступления на Кубке Америки-2019. О сроках восстановления и характере повреждения федерация не сообщила.

В трех матчах Кубка Америки форвард успел забить один мяч и отдал результативную передачу.

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Что сказал Фарфан

Нападающий в тот же день покинул расположение сборной в Сан-Паулу и дал небольшой комментарий для America TV.

— Сейчас мне очень грустно. Теперь хочу, чтобы как можно скорее сделали операцию. Я даже не помню, в каком из моментов матча получил эту травму. Знаю только, что пару раз были болезненные удары по колену, — заявил нападающий.

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Что пишут в Перу

Издания гадают, в какой же момент Фарфан мог получить то самоеповреждение колена, ведь футболист спокойно отыграл все 90 минут матча с Бразилией.

«В этой встрече на Фарфане чаще всего нарушали правила. Самыми жесткими были столкновения с Каземиру и Тьягу Силвой, — пишет Libero. — Вероятно, нападающий получил травму на 59-й минуте, когда пытался убежать в атаку, но был встречен сразу двумя защитниками, которые сыграли очень жестко».

Издание утверждает, что Фарфан может пропустить около трех месяцев, а значит, не сыграет в стартовых турах чемпионата России и Лиги чемпионов.

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Что говорят в «Локомотиве»

Относительно травмы Фарфана высказался врач команды Никита Карлицкий.

— Сейчас Фарфан отправился в одну из клиник Лимы для полного обследования, после которого мы сможем говорить о сроках восстановления и тактике лечения, — приводит слова Карлицкого официальный сайт клуба. — В скором времени Джефф отправится в Москву в расположение «Локомотива» для проведения дополнительных исследований травмы. Вероятно, травма Фарфана может оказаться серьезной, но чтобы говорить предметно, необходимо дождаться результатов обследования. ​

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