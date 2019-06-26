На Кубке Америки — пора четвертьфиналов. Нас могут ждать сенсации
Венесуэла — не аутсайдер в матче с Аргентиной, а остальным помогут плохие поля и формат турнира.
Венесуэла — не аутсайдер в матче с Аргентиной, а остальным помогут плохие поля и формат турнира.
Целых 18 матчей потребовалось для того, чтобы отсеять четыре сборных из двенадцати. Приглашенные команды Катара и Японии отправились домой в хорошем расположении духа — они потрепали нервы фаворитам и проверили в бою молодежь. Боливия доказала, что может одерживать победы, играя только у себя в высокогорье. Эквадор переживает смену поколений.
Итог центрального матча группового этапа — Уругвай против Чили — подарил первым свидание с перуанцами и дополнительный день отдыха, а чемпионы последних двух Кубков Америки должны будут бороться с Колумбией, не проигравшей еще ни разу на турнире.
Аргентинцы волей случая и весьма странного формата Копы перепрыгнули из самого безнадежного положения в наиболее благоприятное, избежав в первом раунде
Разбираемся подробнее с каждой парой четвертьфиналистов.
Хозяева Кубка Америки-2019 — фавориты не только этого матча, но и всего турнира. На групповой стадии команда Тите показала отлаженную игру только в последнем матче (и то воспользовавшись подарками перуанцев), но вряд ли Парагваю удастся нащупать болевые точки Бразилии.
Да, в турнир бразильцы вошли с проблемами в нападении, и недостаток креативности в атаке ощущался на протяжении двух первых матчей. Но сейчас уже найдены оптимальные сочетания впереди: Эвертон оправдал выданные перед турниром авансы и стал одной из главных движущих сил бразильского нападения, Коутинью взял на себя роль лидера, а Фирмино постепенно вошел в игровой ритм.
Да, потеря Каземиро
В 2011 году Парагвай дошел до финала, не одержав ни одной победы на групповом этапе и одолев Бразилию по пенальти. Хозяева признавались, что, если им не удается забить в начале встречи, то напряжение нарастает с каждой минутой, что приводит к ошибкам. Такой сценарий — то, что нужно Парагваю.
Матч Бразилия — Парагвай 28 июня покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 3:25 по московскому времени.
Если бы пять лет назад вам бы сказали, что в матче Венесуэла — Аргентина нет фаворита, вы бы покрутили пальцем у виска. Сегодня это реальность. Да, аргентинцы не играют в первом раунде
За весь групповой этап сборная Аргентины не продемонстрировала внятного игрового рисунка —
Катар не проверял на прочность защитников аргентинской сборной так, как это будут делать Саломон Рондон, Дарвин Мачис и Джон Мурильо. Эта команда не проиграла ни одного матча на нынешнем турнире.
Конечно, пока есть Месси, шансы имеются. И Серхио Агуэро подает признаки жизни, и у Венесуэлы нет техничных игроков вроде Ло Чельсо. Но все это аргументы в духе «а вдруг». Надежды на победу Аргентины уже довольно продолжительное время строятся на иррациональной основе.
Матч Венесуэла — Аргентина 28 июня покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21:50 по московскому времени.
Главный тренер сборной Чили Рейналдо Руэда признал: его сборная уже не может играть в ритме 2015 и 2016 годов. Специалиста отчаянно ругают на родине, но он не виноват в том, что для поддержки интенсивной модели игры требуются огромные физические усилия со стороны немолодеющих футболистов. Чилийцы сейчас едут на остатках топлива, залитого много лет назад, и никто не знает, когда бензобак опустеет окончательно.
Это некритично в играх с оппонентами, уступающими в классе, но Колумбия достаточно талантлива для того, чтобы воспользоваться этой слабостью.
На стороне Чили — опыт больших побед, невероятная упертость, фантастическая игра Арангиса и возрождение Алексиса Санчеса. Однако даже этого может не хватить против команды, выигравшей все три матча на групповом этапе.
Матч Колумбия — Чили 29 июня покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 1:50 по московскому времени.
Для уругвайцев все немножко сместилось: первую игру
Тренер Оскар Табарес нашел оптимальные сочетания в составе. Единственная проблема: повреждение защитника Диего Лаксальта. Если он не успеет восстановиться, то Касерес сыграет на левом фланге, а справа выйдет Джиованни Гонсалес. Но и это не такая уж неприятность, поскольку именно так Уругвай играл против Чили.
Перуанцы совершенно развалились в поединке с Бразилией и с такой разницей забитых и пропущенных могли пролететь мимо
Матч Уругвай — Перу 29 июня покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 21:50 по московскому времени.
В полуфиналах победитель матча Бразилия — Парагвай встретится с победителем матча Венесуэла — Аргентина. Соответственно, во второй половине сетки лучший в паре Колумбия — Чили сыграет с лучшим в паре Уругвай — Перу.
Станислав РЫНКЕВИЧ