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19:28 (мск), источник: Матч ТВ

На Кубке Америки — пора четвертьфиналов. Нас могут ждать сенсации

Венесуэла — не аутсайдер в матче с Аргентиной, а остальным помогут плохие поля и формат турнира.

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Целых 18 матчей потребовалось для того, чтобы отсеять четыре сборных из двенадцати. Приглашенные команды Катара и Японии отправились домой в хорошем расположении духа — они потрепали нервы фаворитам и проверили в бою молодежь. Боливия доказала, что может одерживать победы, играя только у себя в высокогорье. Эквадор переживает смену поколений.

Итог центрального матча группового этапа — Уругвай против Чили — подарил первым свидание с перуанцами и дополнительный день отдыха, а чемпионы последних двух Кубков Америки должны будут бороться с Колумбией, не проигравшей еще ни разу на турнире.

Аргентинцы волей случая и весьма странного формата Копы перепрыгнули из самого безнадежного положения в наиболее благоприятное, избежав в первом раунде плей-офф встречи с фаворитами.

Разбираемся подробнее с каждой парой четвертьфиналистов.

Бразилия — Парагвай

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Хозяева Кубка Америки-2019 — фавориты не только этого матча, но и всего турнира. На групповой стадии команда Тите показала отлаженную игру только в последнем матче (и то воспользовавшись подарками перуанцев), но вряд ли Парагваю удастся нащупать болевые точки Бразилии.

Да, в турнир бразильцы вошли с проблемами в нападении, и недостаток креативности в атаке ощущался на протяжении двух первых матчей. Но сейчас уже найдены оптимальные сочетания впереди: Эвертон оправдал выданные перед турниром авансы и стал одной из главных движущих сил бразильского нападения, Коутинью взял на себя роль лидера, а Фирмино постепенно вошел в игровой ритм.

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Самая горячая болельщица Парагвая вернулась в футбол

Да, потеря Каземиро из-за дисквалификации — серьезный удар по и без того уязвимой полузащите Бразилии. Однако переживать из-за этого стоило бы в игре с Чили или Колумбией, но не с Парагваем, который на протяжении всего матча будет обороняться и лишь изредка огрызаться контратаками. Есть всего две вещи, на которые парагвайцы будут рассчитывать: это плохое качество поля в Порту-Алегри (что мешает в первую очередь атакующим командам) и нетрадиционный формат соревнований.

На Кубке Америки нет дополнительного времени. По истечении 90 минут команды бьют серию послематчевых одиннадцатиметровых ударов.

В 2011 году Парагвай дошел до финала, не одержав ни одной победы на групповом этапе и одолев Бразилию по пенальти. Хозяева признавались, что, если им не удается забить в начале встречи, то напряжение нарастает с каждой минутой, что приводит к ошибкам. Такой сценарий — то, что нужно Парагваю.

Матч Бразилия — Парагвай 28 июня покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 3:25 по московскому времени.

Венесуэла — Аргентина

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Если бы пять лет назад вам бы сказали, что в матче Венесуэла — Аргентина нет фаворита, вы бы покрутили пальцем у виска. Сегодня это реальность. Да, аргентинцы не играют в первом раунде плей-офф с фаворитами, но даже с Венесуэлой у них могут возникнуть серьезные трудности.

За весь групповой этап сборная Аргентины не продемонстрировала внятного игрового рисунка — тренер-дебютант Скалони продолжает перетасовывать схемы и сочетания игроков. Даже в победной встрече с Катаром не удалось извлечь пользы из расстановки, заточенной под Месси, — лидер аргентинцев все 90 минут провел в тени партнеров по команде.

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Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки

Катар не проверял на прочность защитников аргентинской сборной так, как это будут делать Саломон Рондон, Дарвин Мачис и Джон Мурильо. Эта команда не проиграла ни одного матча на нынешнем турнире.

И у венесуэльцев нет никакого страха перед более именитым оппонентом, они уже побеждали Аргентину в квалификации к чемпионату мира 2018 года, а также в мартовском товарищеском матче.

Конечно, пока есть Месси, шансы имеются. И Серхио Агуэро подает признаки жизни, и у Венесуэлы нет техничных игроков вроде Ло Чельсо. Но все это аргументы в духе «а вдруг». Надежды на победу Аргентины уже довольно продолжительное время строятся на иррациональной основе.

Матч Венесуэла — Аргентина 28 июня покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21:50 по московскому времени.

Колумбия — Чили

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Главный тренер сборной Чили Рейналдо Руэда признал: его сборная уже не может играть в ритме 2015 и 2016 годов. Специалиста отчаянно ругают на родине, но он не виноват в том, что для поддержки интенсивной модели игры требуются огромные физические усилия со стороны немолодеющих футболистов. Чилийцы сейчас едут на остатках топлива, залитого много лет назад, и никто не знает, когда бензобак опустеет окончательно.

Все это приводит к тому, что Чили начинает играть осторожнее, линии смещаются, остается больше свободного пространства и времени для принятия решений у соперников.

Это некритично в играх с оппонентами, уступающими в классе, но Колумбия достаточно талантлива для того, чтобы воспользоваться этой слабостью.

На стороне Чили — опыт больших побед, невероятная упертость, фантастическая игра Арангиса и возрождение Алексиса Санчеса. Однако даже этого может не хватить против команды, выигравшей все три матча на групповом этапе. Мини-интрига в отношении Колумбии: вытеснит ли разыгравшийся форвард «Аталанты» Дуван Сапата на скамейку запасных Радамеля Фалькао.

Матч Колумбия — Чили 29 июня покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 1:50 по московскому времени.

Уругвай — Перу

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Для уругвайцев все немножко сместилось: первую игру плей-офф они как будто уже провели (против Чили), а теперь на один матч продолжится групповой этап. Результат именно в этой паре кажется самым предсказуемым.

Уругвай — самая сбалансированная команда на турнире. Дуэт нападающих Суарес — Кавани — наиболее устрашающий.

Тренер Оскар Табарес нашел оптимальные сочетания в составе. Единственная проблема: повреждение защитника Диего Лаксальта. Если он не успеет восстановиться, то Касерес сыграет на левом фланге, а справа выйдет Джиованни Гонсалес. Но и это не такая уж неприятность, поскольку именно так Уругвай играл против Чили.

Перуанцы совершенно развалились в поединке с Бразилией и с такой разницей забитых и пропущенных могли пролететь мимо плей-офф, но заочные соперники из других групп простили. Однако теперь у Перу нет и лидера нападения из московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана, получившего повреждение хряща коленного сустава.

Матч Уругвай — Перу 29 июня покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 21:50 по московскому времени.

В полуфиналах победитель матча Бразилия — Парагвай встретится с победителем матча Венесуэла — Аргентина. Соответственно, во второй половине сетки лучший в паре Колумбия — Чили сыграет с лучшим в паре Уругвай — Перу.

Станислав РЫНКЕВИЧ

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