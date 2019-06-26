На Кубке Америки — пора четвертьфиналов. Нас могут ждать сенсации

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Целых 18 матчей потребовалось для того, чтобы отсеять четыре сборных из двенадцати. Приглашенные команды Катара и Японии отправились домой в хорошем расположении духа — они потрепали нервы фаворитам и проверили в бою молодежь. Боливия доказала, что может одерживать победы, играя только у себя в высокогорье. Эквадор переживает смену поколений.

Итог центрального матча группового этапа — Уругвай против Чили — подарил первым свидание с перуанцами и дополнительный день отдыха, а чемпионы последних двух Кубков Америки должны будут бороться с Колумбией, не проигравшей еще ни разу на турнире.

Аргентинцы волей случая и весьма странного формата Копы перепрыгнули из самого безнадежного положения в наиболее благоприятное, избежав в первом раунде плей-офф встречи с фаворитами.

Разбираемся подробнее с каждой парой четвертьфиналистов.

Бразилия — Парагвай

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzInBW1BqlZ/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzInBW1BqlZ/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzInBW1BqlZ/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-25T13:32:15+00:00">Jun 25, 2019 at 6:32am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Хозяева Кубка Америки-2019 — фавориты не только этого матча, но и всего турнира. На групповой стадии команда Тите показала отлаженную игру только в последнем матче (и то воспользовавшись подарками перуанцев), но вряд ли Парагваю удастся нащупать болевые точки Бразилии.

Да, в турнир бразильцы вошли с проблемами в нападении, и недостаток креативности в атаке ощущался на протяжении двух первых матчей. Но сейчас уже найдены оптимальные сочетания впереди: Эвертон оправдал выданные перед турниром авансы и стал одной из главных движущих сил бразильского нападения, Коутинью взял на себя роль лидера, а Фирмино постепенно вошел в игровой ритм.

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Самая горячая болельщица Парагвая вернулась в футбол

Да, потеря Каземиро из-за дисквалификации — серьезный удар по и без того уязвимой полузащите Бразилии. Однако переживать из-за этого стоило бы в игре с Чили или Колумбией, но не с Парагваем, который на протяжении всего матча будет обороняться и лишь изредка огрызаться контратаками. Есть всего две вещи, на которые парагвайцы будут рассчитывать: это плохое качество поля в Порту-Алегри (что мешает в первую очередь атакующим командам) и нетрадиционный формат соревнований.

На Кубке Америки нет дополнительного времени. По истечении 90 минут команды бьют серию послематчевых одиннадцатиметровых ударов.

В 2011 году Парагвай дошел до финала, не одержав ни одной победы на групповом этапе и одолев Бразилию по пенальти. Хозяева признавались, что, если им не удается забить в начале встречи, то напряжение нарастает с каждой минутой, что приводит к ошибкам. Такой сценарий — то, что нужно Парагваю.

Матч Бразилия — Парагвай 28 июня покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 3:25 по московскому времени.

Венесуэла — Аргентина

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzJUhlQBq0o/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzJUhlQBq0o/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzJUhlQBq0o/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Selección Argentina (@afaseleccion)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-25T20:09:51+00:00">Jun 25, 2019 at 1:09pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Если бы пять лет назад вам бы сказали, что в матче Венесуэла — Аргентина нет фаворита, вы бы покрутили пальцем у виска. Сегодня это реальность. Да, аргентинцы не играют в первом раунде плей-офф с фаворитами, но даже с Венесуэлой у них могут возникнуть серьезные трудности.

За весь групповой этап сборная Аргентины не продемонстрировала внятного игрового рисунка — тренер-дебютант Скалони продолжает перетасовывать схемы и сочетания игроков. Даже в победной встрече с Катаром не удалось извлечь пользы из расстановки, заточенной под Месси, — лидер аргентинцев все 90 минут провел в тени партнеров по команде.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки

Катар не проверял на прочность защитников аргентинской сборной так, как это будут делать Саломон Рондон, Дарвин Мачис и Джон Мурильо. Эта команда не проиграла ни одного матча на нынешнем турнире.

И у венесуэльцев нет никакого страха перед более именитым оппонентом, они уже побеждали Аргентину в квалификации к чемпионату мира 2018 года, а также в мартовском товарищеском матче.

Конечно, пока есть Месси, шансы имеются. И Серхио Агуэро подает признаки жизни, и у Венесуэлы нет техничных игроков вроде Ло Чельсо. Но все это аргументы в духе «а вдруг». Надежды на победу Аргентины уже довольно продолжительное время строятся на иррациональной основе.

Матч Венесуэла — Аргентина 28 июня покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21:50 по московскому времени.

Колумбия — Чили

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BytbIIxA4yY/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BytbIIxA4yY/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BytbIIxA4yY/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Selección Colombia (@fcfseleccioncol)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-15T00:08:49+00:00">Jun 14, 2019 at 5:08pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер сборной Чили Рейналдо Руэда признал: его сборная уже не может играть в ритме 2015 и 2016 годов. Специалиста отчаянно ругают на родине, но он не виноват в том, что для поддержки интенсивной модели игры требуются огромные физические усилия со стороны немолодеющих футболистов. Чилийцы сейчас едут на остатках топлива, залитого много лет назад, и никто не знает, когда бензобак опустеет окончательно.

Все это приводит к тому, что Чили начинает играть осторожнее, линии смещаются, остается больше свободного пространства и времени для принятия решений у соперников.

Это некритично в играх с оппонентами, уступающими в классе, но Колумбия достаточно талантлива для того, чтобы воспользоваться этой слабостью.

На стороне Чили — опыт больших побед, невероятная упертость, фантастическая игра Арангиса и возрождение Алексиса Санчеса. Однако даже этого может не хватить против команды, выигравшей все три матча на групповом этапе. Мини-интрига в отношении Колумбии: вытеснит ли разыгравшийся форвард «Аталанты» Дуван Сапата на скамейку запасных Радамеля Фалькао.

Матч Колумбия — Чили 29 июня покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 1:50 по московскому времени.

Уругвай — Перу

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzJYsCFAgOF/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzJYsCFAgOF/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzJYsCFAgOF/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by AUF - Selección uruguaya (@aufoficial)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-25T20:46:14+00:00">Jun 25, 2019 at 1:46pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Для уругвайцев все немножко сместилось: первую игру плей-офф они как будто уже провели (против Чили), а теперь на один матч продолжится групповой этап. Результат именно в этой паре кажется самым предсказуемым.

Уругвай — самая сбалансированная команда на турнире. Дуэт нападающих Суарес — Кавани — наиболее устрашающий.

Тренер Оскар Табарес нашел оптимальные сочетания в составе. Единственная проблема: повреждение защитника Диего Лаксальта. Если он не успеет восстановиться, то Касерес сыграет на левом фланге, а справа выйдет Джиованни Гонсалес. Но и это не такая уж неприятность, поскольку именно так Уругвай играл против Чили.

Перуанцы совершенно развалились в поединке с Бразилией и с такой разницей забитых и пропущенных могли пролететь мимо плей-офф, но заочные соперники из других групп простили. Однако теперь у Перу нет и лидера нападения из московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана, получившего повреждение хряща коленного сустава.

Матч Уругвай — Перу 29 июня покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 21:50 по московскому времени.

В полуфиналах победитель матча Бразилия — Парагвай встретится с победителем матча Венесуэла — Аргентина. Соответственно, во второй половине сетки лучший в паре Колумбия — Чили сыграет с лучшим в паре Уругвай — Перу.