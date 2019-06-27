Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
20Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста
23Сборная России на ЧМ-2018
09:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Панама уступила США, но всё равно вышла в плей-офф Кубка КОНКАКАФ

На стадионе «Чилдренс Мёрси Парк» в Канзас-Сити состоялись два матча заключительного тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ.

Наверх

В первой игре сборная Тринидада и Тобаго сыграла вничью с национальной командой Гайаны со счётом 1:1. По голу оформили полузащитники Нил Даннс и Кевин Молино с передачи Леви Гарсия.

Во втором матче сборная США встречалась с национальной командой Панамы. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу американцев. Единственный гол забил нападающий «Торонто» Жози Алтидор на 66-й минуте встречи.

Американская сборная выиграла все три матча и, набрав 9 очков, вышла плей-офф в Золотого кубка КОНКАКАФ. ПАнама, несмотря на поражение, также вышла в четвертьфинал турнира с 6 очками.

Панама
НовостиМатчиСоставСтатистика
США
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 В Москве погибла известная спортсменка!
Двойник Месси использовал его славу для совращения девушек!
«Ростов» обыграл «Спартак» в Кубке Париматч Премьер
Бобровский вместо алкоголика. Наши звезды выбрали «Айлендерс»?
Как проводит отпуск самая красивая биатлонистка мира (фото)
СМИ: «Атлетико» предложил «Бенфике» 126 млн за 19-летнего игрока
WADA готовится возбудить более 100 дел против русских
5 игроков, за которыми стоит следить в плей-офф Кубка Америки
Канадская красотка покорила русского хоккеиста (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь