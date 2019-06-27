Панама уступила США, но всё равно вышла в плей-офф Кубка КОНКАКАФ
На стадионе «Чилдренс Мёрси Парк» в
На стадионе «Чилдренс Мёрси Парк» в
В первой игре сборная Тринидада и Тобаго сыграла вничью с национальной командой Гайаны со счётом 1:1. По голу оформили полузащитники Нил Даннс и Кевин Молино с передачи Леви Гарсия.
Во втором матче сборная США встречалась с национальной командой Панамы. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу американцев. Единственный гол забил нападающий «Торонто» Жози Алтидор на 66-й минуте встречи.
Американская сборная выиграла все три матча и, набрав 9 очков, вышла