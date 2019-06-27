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09:46 (мск), источник: ТАСС

Определились все участники плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ по футболу

ТАСС, 27 июня. Стали известны восемь национальных команд, которые сыграют в плей-офф Золотого кубка Конфедерации Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) по футболу. Групповой этап турнира, проходящего в США, Коста-Рике и на Ямайке, завершился в ночь на четверг.

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В заключительный день предварительного раунда прошли матчи группы D. В последнем туре сборная США победила команду Панамы со счетом 1:0, а футболисты Гайаны сыграли вничью со сборной Тринидада и Тобаго (1:1).

В плей-офф вышли восемь команд, занявших первые и вторые места в группах. Из квартета A отобрались мексиканские и канадские футболисты. Участниками плей-офф от группы B стали команды Гаити и Коста-Рики. Лучшие в квартете C — сборные Ямайки и Кюрасао, а из группы D вышли американские и панамские футболисты.

На стадии четвертьфинала пройдут матчи между командами Гаити и Канады, Мексики и Коста-Рики, Ямайки и Панамы, США и Кюрасао. Турнир завершится 7 июля.

Рекордсменом по количеству побед в Золотом кубке КОНКАКАФ является сборная Мексики (10). На второй строчке идут американцы (6). Третье место занимает команда Коста-Рики (3). Действующим чемпионом является сборная США.

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