Определились все участники плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ по футболу

В заключительный день предварительного раунда прошли матчи группы D. В последнем туре сборная США победила команду Панамы со счетом 1:0, а футболисты Гайаны сыграли вничью со сборной Тринидада и Тобаго (1:1).

В плей-офф вышли восемь команд, занявших первые и вторые места в группах. Из квартета A отобрались мексиканские и канадские футболисты. Участниками плей-офф от группы B стали команды Гаити и Коста-Рики. Лучшие в квартете C — сборные Ямайки и Кюрасао, а из группы D вышли американские и панамские футболисты.

На стадии четвертьфинала пройдут матчи между командами Гаити и Канады, Мексики и Коста-Рики, Ямайки и Панамы, США и Кюрасао. Турнир завершится 7 июля.