Определились все участники плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ по футболу
ТАСС, 27 июня. Стали известны восемь национальных команд, которые сыграют в
ТАСС, 27 июня. Стали известны восемь национальных команд, которые сыграют в
В заключительный день предварительного раунда прошли матчи группы D. В последнем туре сборная США победила команду Панамы со счетом 1:0, а футболисты Гайаны сыграли вничью со сборной Тринидада и Тобаго (1:1).
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На стадии четвертьфинала пройдут матчи между командами Гаити и Канады, Мексики и
Рекордсменом по количеству побед в Золотом кубке КОНКАКАФ является сборная Мексики (10). На второй строчке идут американцы (6). Третье место занимает команда