Полузащитник «Зенита» Барриос стал лучшим пасующим на Кубке Америки
Месси с Аргентиной опять никакущие.
Месси с Аргентиной опять никакущие.
Кубок Америки начался почти две недели назад, а сегодня ночью (начало в 3:30 мск) там будет сыгран первый
Чуть ниже главное, что нужно знать о прошедшем групповом этапе. Вдруг проспали. В прямом смысле.
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Тогда он не думал, что в последнем туре его сборную размажут бразильцы (5:0), а сам Фарфан получит серьёзную травму. Степень серьёзности пока неизвестна, но остаток турнира он точно пропустит. Поначалу новости были и вовсе панические — шла речь про полгода вне поля. Медобследование будет на следующей неделе, и к тому времени у перуанцев все шансы вылететь от сборной Уругвая.
Немного занятных цифр — лучшими голеадорами Кубка Америки стали все, кто забил хотя бы два гола. Ну и кто там говорил, что в РПЛ смешная гонка бомбардиров? Помимо Кавани с Суаресом в топах японец Миёси и прочие ноунеймы, Коутиньо и даже Алексис Санчес! Эта двойка как приговор — больше половины игр турнира закончились с (максимум) двумя голами за 90 минут. Так что засыпали наверняка даже те, кто специально ставил будильник на три часа.
Так всё красиво начиналось — «Олд Траффорд», приглушённый свет, музыка… В этом году Алексис Санчес сыграл в стартовом составе «Юнайтед» всего шесть матчей. То есть за две недели на Кубке Америки чилиец отыграл чуть ли не половину всего игрового времени в АПЛ за 2019 год.
За эти же две недели Санчес забил два гола — столько же, сколько за весь сезон в «МЮ». При этом отдав голевую передачу и став лучшим игроком матча с Японией. И отыграв целый матч с Эквадором, получив травму лодыжки ещё в первом тайме.
«В Англии мне давали немного шансов, но я спокоен. Я знаю свои способности и знаю, какой я игрок», — рассказывает Санчес, пока «МЮ» едет на сборы в Австралию. Пока без Алексиса.
Задумайтесь на минуту, аргентинцы реально могли не выйти из группы с Катаром и Парагваем. Со вторыми они сыграли вничью, а в первом туре ещё и проиграли колумбийцам. Месси не выдержал и сказал, как есть: «Было бы безумием не выйти из группы».
Катарцев команда Скалони перебегала, и его сборная вышла в ¼ финала. Но вот что будет дальше — большой вопрос. Венесуэла не позволила забить даже бразильцам, а Аргентине голы даются сложнее, чем навесы Самедову в той самой игре ЧМ. Спорим, Месси скоро опять завершит выступление в сборной?
Вильмар Барриос стал самым точным пасующим Кубка Америки. По крайней мере так утверждает TyC Sports. По их данным, точность пасов Барриоса составила 95,6%. При этом WhoScored, например, приводит куда меньшую статистику, говоря о 86,1% точности передач.
Как бы там ни было, Вильмар на турнире очень хорош. В первых двух матчах выходил в стартовом составе, а на старте турнира помог партнёрам съесть Лео Месси (2:0). Матч против Катара тоже вышел сухим, и во многом это заслуга Барриоса. Опорник «Зенита» не был в старте лишь в третьей игре, когда Колумбия уже вышла из группы.
Это единственная команда, которая набрала на Кубке Америки максимум очков (9 из 9). И лишь вторая (вместе с Бразилией) не пропустившая на турнире ни одного гола. Так что дело Карлуша Кейруша живёт.