Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
17Дым над водой
14Канадская красотка покорила русского хоккеиста
16:55 (мск), источник: Sport24

Главная звезда-ноунейм сборной Бразилии на Копа Америка. Он заставил забыть о Неймаре

Скоро он окажется в европейском топ-клубе.

Наверх

Перед стартом Копа Америка Неймар получил серьезную травму в товарищеском матче с Катаром. После столкновения с игроком соперника он разорвал связки голеностопа. Сейчас главная фигура бразильского футбола занимается более интересными вещами — всеми силами пытается убежать из Парижа и вернуться в «Барселону». И одновременно следит за сборной, которая без него заняла первое место в группе и готовится сыграть с Парагваем в четвертьфинале.

На месте Неймара играет Эвертон, малоизвестный в Европе парень, имя которого гуглили разве что болельщики «Милана» и «Манчестер Сити», когда их клубы связывали с приобретением вингера «Гремио». В трех матчах Копа Америка он забил два гола и оформил один ассист. Досталось Боливии и Перу.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Эвертон забил 10 голов и отдал 3 передачи, его «Гремио» занял шестое место. Не самая выдающаяся статистика, но Тите хватило и этого, чтобы сперва вызвать Эвертона в сборную, а затем сделать игроком основы.

Сейчас Эвертон пользуется эффектом неожиданности — он нечасто встречается с мячом, не так часто бьет по воротам и идет в обводку не при каждом удобном случае по сравнению с Неймаром. Но его эффективность — на невероятном уровне. Большинство соперников просто не знают, чего от него ожидать. На высоком уровне полноценно он заиграл только в 23 года. Нонсенс для игрока его позиции. Особенно бразильца.

Во время загрузки произошла ошибка.

До 15 лет Эвертон не играл в структурах серьезных клубов и попал в «Форталезу» только из-за отца, который спонтанно подошел к тренеру одной из детских команд и попросил посмотреть его сына. За 30 минут в двусторонке Эвертон забил три мяча и получил первый полупрофессиональный контракт. Зарплату лучшему бомбардиру чемпионата U17 из своего кармана платил лично президент клуба.

Дальше — классическая история. В 16 его забрал «Гремио» за 300 тысяч долларов. Только по не самой чистой схеме. По ней клубу принадлежит только 50% прав на игрока. 30% — у приобретшего его для «Гремио» бизнесмена Жилмара Велозу, по 10% — у «Форталезы» и стороннего инвестора.

Нас привлекла его скорость и техническая оснащенность. Но главное — иго отношение к игре. Он не боится брать на себя и играть агрессивно.
Франсиско Барлетта, скаут «Гремио»

Эвертон прогрессировал плавно и только в прошлом сезоне дорос до статуса игрока основы, который регулярно забивает. Задвинут даже Луан, который не так давно считался одной из главных звезд чемпионата Бразилии. В 2017-м он помог команде взять Кубок Либертадорес.

Пока что официальных запросов по его трансферу нет, хотя недавно «Манчестер Сити» готов был предложить 30 млн евро (Transfermarkt оценивает его в 20). Плюс был предметный интерес от «Милана». Но наверняка уже после этого Копа Америка офис «Гремио» завалят предложениями о переводе. В этой безликой сборной Бразилии Эвертон затмил даже тех, за кого не так давно платили 140 млн евро. Но нужно доказать свою состоятельность снова уже в четвертьфинале с Парагваем.

Бразилия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Та самая девушка, победившая на чемпионате по шлепкам по попе: "Все вышло случайно!"
Дилдо, алкоголь, оружие, собаки. Что девушки проносят на стадион - рассказали стюарды ЧМ-2018
«Ростов» обыграл «Спартак» в Кубке Париматч Премьер
Бобровский вместо алкоголика. Наши звезды выбрали «Айлендерс»?
Как проводит отпуск самая красивая биатлонистка мира (фото)
СМИ: «Атлетико» предложил «Бенфике» 126 млн за 19-летнего игрока
Сборная России на ЧМ-2018: как это было (фото)
5 игроков, за которыми стоит следить в плей-офф Кубка Америки
Канадская красотка покорила русского хоккеиста (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь