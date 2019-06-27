Главная звезда-ноунейм сборной Бразилии на Копа Америка. Он заставил забыть о Неймаре
Скоро он окажется в европейском
Скоро он окажется в европейском
Перед стартом Копа Америка Неймар получил серьезную травму в товарищеском матче с Катаром. После столкновения с игроком соперника он разорвал связки голеностопа. Сейчас главная фигура бразильского футбола занимается более интересными вещами — всеми силами пытается убежать из Парижа и вернуться в «Барселону». И одновременно следит за сборной, которая без него заняла первое место в группе и готовится сыграть с Парагваем в четвертьфинале.
На месте Неймара играет Эвертон, малоизвестный в Европе парень, имя которого гуглили разве что болельщики «Милана» и «Манчестер Сити», когда их клубы связывали с приобретением вингера «Гремио». В трех матчах Копа Америка он забил два гола и оформил один ассист. Досталось Боливии и Перу.
В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Эвертон забил 10 голов и отдал 3 передачи, его «Гремио» занял шестое место. Не самая выдающаяся статистика, но Тите хватило и этого, чтобы сперва вызвать Эвертона в сборную, а затем сделать игроком основы.
Сейчас Эвертон пользуется эффектом неожиданности — он нечасто встречается с мячом, не так часто бьет по воротам и идет в обводку не при каждом удобном случае по сравнению с Неймаром. Но его эффективность — на невероятном уровне. Большинство соперников просто не знают, чего от него ожидать. На высоком уровне полноценно он заиграл только в 23 года. Нонсенс для игрока его позиции. Особенно бразильца.
До 15 лет Эвертон не играл в структурах серьезных клубов и попал в «Форталезу» только
Дальше — классическая история. В 16 его забрал «Гремио» за 300 тысяч долларов. Только по не самой чистой схеме. По ней клубу принадлежит только 50% прав на игрока. 30% — у приобретшего его для «Гремио» бизнесмена Жилмара Велозу, по 10% — у «Форталезы» и стороннего инвестора.
Нас привлекла его скорость и техническая оснащенность. Но главное — иго отношение к игре. Он не боится брать на себя и играть агрессивно.
Эвертон прогрессировал плавно и только в прошлом сезоне дорос до статуса игрока основы, который регулярно забивает. Задвинут даже Луан, который не так давно считался одной из главных звезд чемпионата Бразилии. В 2017-м он помог команде взять Кубок Либертадорес.
Пока что официальных запросов по его трансферу нет, хотя недавно «Манчестер Сити» готов был предложить 30 млн евро (Transfermarkt оценивает его в 20). Плюс был предметный интерес от «Милана». Но наверняка уже после этого Копа Америка офис «Гремио» завалят предложениями о переводе. В этой безликой сборной Бразилии Эвертон затмил даже тех, за кого не так давно платили 140 млн евро. Но нужно доказать свою состоятельность снова уже в четвертьфинале с Парагваем.