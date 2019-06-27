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17:06 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по пляжному футболу победила команду Украины в матче на Европейских играх

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Украины со счетом 5:1 в заключительном матче группового этапа турнира по пляжному футболу на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

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Источник: РИА "Новости"

В составе сборной России голы забили Виктор Крышанов (15-я минута), Артур Папоротный (17), Федор Земсков (25), Дмитрий Шишин (34) и Кирилл Романов (34). У украинцев отличился Виталий Сидоренко (27).

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Сборная России по итогам групповой стадии заняла третье место в группе Б, набрав три очка и не сумев выйти в плей-офф. Команда Украины заняла первое место (4 очка), итальянцы — второе (3). На последней строчке расположилась сборная Испании (2).

В плей-офф турнира выходят команды, занявшие первые два места. Сборная России сыграет за места с пятого по восьмое, следующий матч российские футболисты проведут в пятницу, их соперник определится позднее.

Сборная России является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером первенства мира, также россияне пять раз становились победителями Евролиги. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

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