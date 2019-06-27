Футболист рассказал о взаимном уважении игроков сборных России и Украины

Сборная России в четверг взяла верх над командой Украины со счетом 5:1 в матче группового этапа на Европейских играх в Минске. После двух поражений в первых двух турах россияне не имели шансов на выход из группы, а украинцы досрочно гарантировали себе выход в полуфинал.

«Мы выходили играть на победу. Дождливая погода вносит коррективы в игру, некоторые элементы было сложно выполнять. В этой игре допустили ошибки, а забить не получалось — не летело почему-то. Матч со сборной России? Для нас не имеет значения, против кого мы играем. Мы готовимся под конкретного соперника. Просто обидно, что мы в очередной раз уступаем сборной России. Спорт вне политики, и не хочется углубляться в эти моменты. Мы давно играем, знаем всех игроков, уважаем друг друга. Они выполняют свою задачу, мы — свою», — сказал Пачев.