Футболист рассказал о взаимном уважении игроков сборных России и Украины
МИНСК, 27 июн — РИА Новости, Василий
МИНСК, 27 июн — РИА Новости, Василий
Сборная России в четверг взяла верх над командой Украины со счетом 5:1 в матче группового этапа на Европейских играх в Минске. После двух поражений в первых двух турах россияне не имели шансов на выход из группы, а украинцы досрочно гарантировали себе выход в полуфинал.
«Мы выходили играть на победу. Дождливая погода вносит коррективы в игру, некоторые элементы было сложно выполнять. В этой игре допустили ошибки, а забить не получалось — не летело