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18:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист рассказал о взаимном уважении игроков сборных России и Украины

МИНСК, 27 июн — РИА Новости, Василий Конов-мл. Игроки сборных России и Украины по пляжному футболу уважительно относятся друг к другу и не смешивают спорт с политикой, заявил РИА Новости украинский футболист Роман Пачев.

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Сборная России в четверг взяла верх над командой Украины со счетом 5:1 в матче группового этапа на Европейских играх в Минске. После двух поражений в первых двух турах россияне не имели шансов на выход из группы, а украинцы досрочно гарантировали себе выход в полуфинал.

«Мы выходили играть на победу. Дождливая погода вносит коррективы в игру, некоторые элементы было сложно выполнять. В этой игре допустили ошибки, а забить не получалось — не летело почему-то. Матч со сборной России? Для нас не имеет значения, против кого мы играем. Мы готовимся под конкретного соперника. Просто обидно, что мы в очередной раз уступаем сборной России. Спорт вне политики, и не хочется углубляться в эти моменты. Мы давно играем, знаем всех игроков, уважаем друг друга. Они выполняют свою задачу, мы — свою», — сказал Пачев.

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