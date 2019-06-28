Алжир обыграл Сенегал и вышел на первое место в группе
Сборная Алжира обыграла команду Сенегала (1:0) в матче второго тура группового турнира Кубка африканских наций.
Сборная Алжира обыграла команду Сенегала (1:0) в матче второго тура группового турнира Кубка африканских наций.
Единственный мяч на 49-й минуте забил Юсеф Белаили.
Алжир набрал шесть очков и лидирует в группе С. У Сенегала три очка и второе место.
Кубок африканских наций
Группа С
2-й тур
Сенегал — Алжир — 0:1 (0:0)
Гол: Белаили, 49.
Сенегал: Менди, Кулибали, Сабали, Ваге, А. Н`Диай (Севе, 86), Куяте, Б. Н`Диай, Ньянг, Мане, Бальде (Тиуб, 63), Диатта (Диань, 73).
Алжир: М`Боли, Манди, Бенсебаини (Фарес, 80), Аталь, Бенламри, Фегули, Гедиура, Махрез, Беннасер (М. Абед, 90+2), Бунеджа, Белаили (Делор, 86).
Предупреждения: Куяте, 15. Бенламри, 20. Аталь, 24. Бальде, 39.
Судья: Сиказве (Замбия).
27 июня. Каир. Стадион «30 June Air Defence Stadium»