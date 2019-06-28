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01:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Алжир обыграл Сенегал и вышел на первое место в группе

Сборная Алжира обыграла команду Сенегала (1:0) в матче второго тура группового турнира Кубка африканских наций.

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Источник: AFP 2019

Единственный мяч на 49-й минуте забил Юсеф Белаили.

Алжир набрал шесть очков и лидирует в группе С. У Сенегала три очка и второе место.

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Кубок африканских наций

Группа С

2-й тур

Сенегал — Алжир — 0:1 (0:0)

Гол: Белаили, 49.

Сенегал: Менди, Кулибали, Сабали, Ваге, А. Н`Диай (Севе, 86), Куяте, Б. Н`Диай, Ньянг, Мане, Бальде (Тиуб, 63), Диатта (Диань, 73).

Алжир: М`Боли, Манди, Бенсебаини (Фарес, 80), Аталь, Бенламри, Фегули, Гедиура, Махрез, Беннасер (М. Абед, 90+2), Бунеджа, Белаили (Делор, 86).

Предупреждения: Куяте, 15. Бенламри, 20. Аталь, 24. Бальде, 39.

Судья: Сиказве (Замбия).

27 июня. Каир. Стадион «30 June Air Defence Stadium»

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