Кения обыграла Танзанию

В составе победителей дубль сделал Майкл Олунга, еще один мяч забил Йоханна Омоло. У танзанийцев забивали Саймон Мсува и Мбвана Саматта.

Кения набрала три очка и занимает третье место в группе С. У Танзании ноль очков и последнее, четвертое место.