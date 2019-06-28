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01:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кения обыграла Танзанию

Сборная Кении выиграла у команды Танзании (3:2) в матче второго тура группового турнира Кубка африканских наций.

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Источник: AFP 2019

В составе победителей дубль сделал Майкл Олунга, еще один мяч забил Йоханна Омоло. У танзанийцев забивали Саймон Мсува и Мбвана Саматта.

Кения набрала три очка и занимает третье место в группе С. У Танзании ноль очков и последнее, четвертое место.

Кубок африканских наций

Группа С

2-й тур

Кения — Танзания — 3:2 (1:2)

Голы: Мсува, 6 (0:1). Олунга, 39 (1:1). Саматта, 40 (1:2). Омоло, 62 (2:2). Олунга, 80 (3:2).

Кения: Матаси, Окуму, Омар (Йоханна Омонди, 68), Мухаммед, Оума, Овино (Б. Очинг, 46), Ваньяма, Омоло, Масика, Олунга, Кахата (Авире, 33).

Танзания: Манула, Камаги, Йондани, Кесси, Мвантика, Яхья (Мками, 52), Ньони (Домайо, 80), Саматта, Улимвенгу (Бокко, 70), Мусса, Мсува.

Предупреждения: Омоло, 24. Мвантика, 29. Яхья, 49. Ваньяма, 56. Матаси, 90+3.

Судья: Хиралаль (Маврикий).

27 июня. Каир. Стадион «30 June Air Defence Stadium»

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