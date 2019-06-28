Бразилия прошла по грани. И теперь ждет Месси
Ей очень повезло, что у нее есть Алиссон — лучший вратарь мира.
Ей очень повезло, что у нее есть Алиссон — лучший вратарь мира.
Бразилия — Парагвай — 0:0. Пенальти — 4:3.
Серия пенальти: Гомес — 0:0 (вратарь). Виллиан — 1:0. Альмирон — 1:1. Маркиньюс — 2:1. Вальдес — 2:2. Коутинью — 3:2. Р. Рохас — 3:3. Роберту Фирмину — 3:3 (мимо). Гонсалес — 3:3 (мимо). Габриэл Жезус — 4:3.
Бразилия: Алиссон, Дани Алвес (Лукас Пакета, 85), Тиагу Силва, Филипе Луис (Сандру, 46), Маркиньюс, Коутинью, Аллан (Виллиан, 71), Артур, Роберту Фирмину, Габриэл Жезус, Эвертон.
Парагвай: Фернандес, Пирис, Гомес, Алонсо, Бальбуэна, Арсамендия (Вальдес, 61), Перес (Р. Рохас, 74), Ортис, Альмирон, Санчес (Эскобар, 78), Гонсалес.
Предупреждения: Арсамендия, 30. Пирис, 34. Алонсо, 37. Филипе Луис, 44. Роберту Фирмину, 47. Артур, 84.
Удаление: Бальбуэна, 58.
Судья: Тобар (Чили).
28 июня.
Парагвай на этом турнире был очень плох. Показательным в этом смысле был матч заключительного тура группового турнира с Колумбией. «Гуарани», чтобы спокойно выйти в четвертьфинал, нужно было просто победить абсолютно немотивированного соперника, который уже решил все свои задачи и выставил второй состав. Однако команда Эдуардо Бериссо даже в такой ситуации смотрелась намного хуже соперника, который был ярче, нацеленней на ворота, инициативнее. Парагвай, по сути, не создал ни одного момента против колумбийских резервистов.
Его вообще,
Хотя, если бы Парагвай вылетел после группового турнира, этому бы никто не удивился. Все же команда сейчас в явном кризисе. Она не попала на ЧМ-2018, причем выбыла из борьбы задолго до финиша. За последние полтора года «гуарани» в одиннадцати матчах одержали всего одну победу, и ту над Гватемалой.
И вот эта сборная вышла против Бразилии в четвертьфинале домашнего для нее турнира. И в первом тайме смотрелась ничуть не хуже соперника. А в
А вот Алиссон, напротив, стал участником одного из самых ярких моментов в первом тайме, когда успел переместиться и среагировать на мощный удар Гонсалеса с линии вратарской после красивого диагонального перевода. Более того, порой бразильцы не могли выйти со своей половины поля, теряясь под прессингом парагвайцев. А когда все же находили свободные зоны, то «гуарани» без всяких сомнений фолили — жестко и беззастенчиво. Местами все это напоминало знаменитую команду рубежа веков во главе с легендарным Хосе Луисом Чилавертом, играть с которой было для соперников сущим мучением.
Мрачный взгляд главного тренера бразильцев Тите, которого крупно показали перед перерывом, не сулил его игрокам ничего хорошего. Действительно, с началом второго тайма хозяева заметно прибавили в движении. И подловили таки Парагвай на позиционной ошибке — Фирмино выскочил один на один и центральный защитник Бальбуэна сбил нападающего. Судья из Чили Роберто Тобар назначил было пенальти, но после совещения с видеоассистентами и просмотра эпизода изменил решение — только штрафной удар. И большинство повторов показывают его правоту. Зато Тобар изгнал с поля Бальбуэну за фол «последней надежды».
После этого эпизода характер игры изменился. Парагвай перестал покусывать бразильцев по всему полю, прижавшись к своим воротам и сосредоточившись исключительно на обороне. Интрига, по сути, была одна — дотерпят ли «гуарани» до серии пенальти (в ¼ финала она назначается сразу по истечении 90 минут) или все же пентакампеоны их дожмут.
Дотянули, пусть и не без доли изрядной доли везения. Были и обидные промахи — Жезус умудрился после скидки Фирмину пробить мимо с линии вратарской, и попадания в каркас ворот — Виллиан угодил в штангу, и спасения от Фернандеса.
За последние восемь лет Парагвай дважды выбил Бразилию с Кубка Америки, и оба раза в серии пенальти. Но на этот раз у пентакампеонов был Алиссон, который не только потащил удар Гомеса, но и очевидно внушал уверенность партнерам, что все будет хорошо.
В полуфинале бразильцы сыграют с победителем пары Аргентина — Венесуэла, который будет сыгран в пятницу вечером по московскому времени.