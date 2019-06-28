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09:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бразилия прошла по грани. И теперь ждет Месси

Ей очень повезло, что у нее есть Алиссон — лучший вратарь мира.

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Источник: Спорт-Экспресс

Кубок Америки. ¼ финала

Бразилия — Парагвай — 0:0. Пенальти — 4:3.

Серия пенальти: Гомес — 0:0 (вратарь). Виллиан — 1:0. Альмирон — 1:1. Маркиньюс — 2:1. Вальдес — 2:2. Коутинью — 3:2. Р. Рохас — 3:3. Роберту Фирмину — 3:3 (мимо). Гонсалес — 3:3 (мимо). Габриэл Жезус — 4:3. ​

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес (Лукас Пакета, 85), Тиагу Силва, Филипе Луис (Сандру, 46), Маркиньюс, Коутинью, Аллан (Виллиан, 71), Артур, Роберту Фирмину, Габриэл Жезус, Эвертон.

Парагвай: Фернандес, Пирис, Гомес, Алонсо, Бальбуэна, Арсамендия (Вальдес, 61), Перес (Р. Рохас, 74), Ортис, Альмирон, Санчес (Эскобар, 78), Гонсалес.

Предупреждения: Арсамендия, 30. Пирис, 34. Алонсо, 37. Филипе Луис, 44. Роберту Фирмину, 47. Артур, 84.

Удаление: Бальбуэна, 58.

Судья: Тобар (Чили).

28 июня. Порту-Алегри. Стадион «Арена Гремиу».

Хромые «гуарани»

Парагвай на этом турнире был очень плох. Показательным в этом смысле был матч заключительного тура группового турнира с Колумбией. «Гуарани», чтобы спокойно выйти в четвертьфинал, нужно было просто победить абсолютно немотивированного соперника, который уже решил все свои задачи и выставил второй состав. Однако команда Эдуардо Бериссо даже в такой ситуации смотрелась намного хуже соперника, который был ярче, нацеленней на ворота, инициативнее. Парагвай, по сути, не создал ни одного момента против колумбийских резервистов.

Его вообще, по-хорошему, не должно было быть в четвертьфинале. «Гуарани» сильно повезло, что в заключительный день предварительного раунда Япония и Эквадор в группе С сыграли вничью. Будь в этой встрече победитель, то в плей-офф вышел бы именно он, а парагвайцы с позором поехали бы домой. А так, на их счастье, японцы в первом туре растранжирили кучу моментов в матче с Чили и попали 0:4. В заочном споре Парагвая и азиатов у обеих команд оказалось по два очка, но у «гуарани» была лучше разность мячей — всего «-1».

Хотя, если бы Парагвай вылетел после группового турнира, этому бы никто не удивился. Все же команда сейчас в явном кризисе. Она не попала на ЧМ-2018, причем выбыла из борьбы задолго до финиша. За последние полтора года «гуарани» в одиннадцати матчах одержали всего одну победу, и ту над Гватемалой.

Почему Парагвай не играл так раньше?

И вот эта сборная вышла против Бразилии в четвертьфинале домашнего для нее турнира. И в первом тайме смотрелась ничуть не хуже соперника. А в чем-то даже и лучше. Нет, владение, безусловно, было за пентакампеонами. Пять ударов в створ ласкали взгляд в соответствующей графе статистики. Но если попросить вспомнить эти удары, то эта просьба вызвала бы у подавляющего большинства болельщиков затруднения. Разве что попытка Коутинью, после которой голкипер парагвайцев Фернандес выловил мяч в ближнем нижнем углу.

А вот Алиссон, напротив, стал участником одного из самых ярких моментов в первом тайме, когда успел переместиться и среагировать на мощный удар Гонсалеса с линии вратарской после красивого диагонального перевода. Более того, порой бразильцы не могли выйти со своей половины поля, теряясь под прессингом парагвайцев. А когда все же находили свободные зоны, то «гуарани» без всяких сомнений фолили — жестко и беззастенчиво. Местами все это напоминало знаменитую команду рубежа веков во главе с легендарным Хосе Луисом Чилавертом, играть с которой было для соперников сущим мучением.

Мрачный взгляд главного тренера бразильцев Тите, которого крупно показали перед перерывом, не сулил его игрокам ничего хорошего. Действительно, с началом второго тайма хозяева заметно прибавили в движении. И подловили таки Парагвай на позиционной ошибке — Фирмино выскочил один на один и центральный защитник Бальбуэна сбил нападающего. Судья из Чили Роберто Тобар назначил было пенальти, но после совещения с видеоассистентами и просмотра эпизода изменил решение — только штрафной удар. И большинство повторов показывают его правоту. Зато Тобар изгнал с поля Бальбуэну за фол «последней надежды».

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На честном слове и одном крыле

После этого эпизода характер игры изменился. Парагвай перестал покусывать бразильцев по всему полю, прижавшись к своим воротам и сосредоточившись исключительно на обороне. Интрига, по сути, была одна — дотерпят ли «гуарани» до серии пенальти (в ¼ финала она назначается сразу по истечении 90 минут) или все же пентакампеоны их дожмут.

Дотянули, пусть и не без доли изрядной доли везения. Были и обидные промахи — Жезус умудрился после скидки Фирмину пробить мимо с линии вратарской, и попадания в каркас ворот — Виллиан угодил в штангу, и спасения от Фернандеса.

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За последние восемь лет Парагвай дважды выбил Бразилию с Кубка Америки, и оба раза в серии пенальти. Но на этот раз у пентакампеонов был Алиссон, который не только потащил удар Гомеса, но и очевидно внушал уверенность партнерам, что все будет хорошо.

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В полуфинале бразильцы сыграют с победителем пары Аргентина — Венесуэла, который будет сыгран в пятницу вечером по московскому времени.

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