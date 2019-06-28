Финал Кубка Америки-2020 пройдет в Колумбии
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Финальный матч Кубка Америки по футболу в 2020 году пройдет на территории Колумбии, заявил президент страны Иван Дуке.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Финальный матч Кубка Америки по футболу в 2020 году пройдет на территории Колумбии, заявил президент страны Иван Дуке.
В марте Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) сообщила, что Кубок Америки-2020 впервые в истории пройдет в двух странах — Аргентине и Колумбии. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля.
«Мне кажется, что у Колумбии появился еще один повод для радости. Я говорил с президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом и хотел бы подтвердить, что финал Кубка Америки-2020 состоится в Колумбии», — цитирует Дуке Рейтер.
Финальный матч примет арена «Метрополитано» в городе Барранкилья, где проводит свои домашние матчи сборная Колумбии.