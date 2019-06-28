Финал Кубка Америки-2020 пройдет в Колумбии

В марте Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) сообщила, что Кубок Америки-2020 впервые в истории пройдет в двух странах — Аргентине и Колумбии. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля.

«Мне кажется, что у Колумбии появился еще один повод для радости. Я говорил с президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом и хотел бы подтвердить, что финал Кубка Америки-2020 состоится в Колумбии», — цитирует Дуке Рейтер.