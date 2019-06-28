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10:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Финал Кубка Америки-2020 пройдет в Колумбии

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Финальный матч Кубка Америки по футболу в 2020 году пройдет на территории Колумбии, заявил президент страны Иван Дуке.

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Источник: Reuters

В марте Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) сообщила, что Кубок Америки-2020 впервые в истории пройдет в двух странах — Аргентине и Колумбии. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля.

«Мне кажется, что у Колумбии появился еще один повод для радости. Я говорил с президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом и хотел бы подтвердить, что финал Кубка Америки-2020 состоится в Колумбии», — цитирует Дуке Рейтер.

Финальный матч примет арена «Метрополитано» в городе Барранкилья, где проводит свои домашние матчи сборная Колумбии.

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