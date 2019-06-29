Теперь Месси ждет матч с Бразилией. Аргентина вышла в полуфинал

Источник: Спорт-Экспресс

Венесуэла — Аргентина — 0:2 (0:1)

Голы: Л. Х. Мартинес, 10 (0:1). Ло Сельсо, 74 (0:2).

Венесуэла: Фариньес, Эрнандес, Чансельор, Маго (Сотельдо, 56), Росалес (Сейхас, 83), Мурильо, Морено, Эррера, Ринкон, Мачис (Дж. Мартинес, 71), Рондон.

Аргентина: Армани, Фойт, Пеццела, Отаменди, Тальяфико, Паредес, де Пауль, Акунья (Ло Сельсо, 68), Месси, Л. Х. Мартинес (Ди Мария, 64), Агуэро (Дибала, 85).

Предупреждения: Ринкон, 12. Эррера, 15. Л. Х. Мартинес, 16. Акунья, 42. Рондон, 44. Сотельдо, 90+5.

Судья: Рольдан (Колумбия).

28 июня. Рио-де-Жанейро. Стадион «Maracana».

Ресурс Аргентины

В четвертьфинале Венесуэле предстояло сокрушить давнюю традицию. Еще ни разу команда не побеждала Аргентину в Кубке Америки. Зато в марте этого года выиграла у нее в товарищеском матче со счетом 3:1. И глядя на мучения Месси и компании в этом розыгрыше южноамериканского турнира, задача выйти в полуфинал не казалась для венесуэльцев невыполнимой.

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На этом Кубке Америки команда показала себя организованной, цепкой и очень внимательной в обороне. Такую можно обыграть, только включив все креативные ресурсы. И кому как не Аргентине эти ресурсы задействовать? Но, как и бразильцам, команде Лионеля Скалони голы на турнире даются с трудом, как и осмысленные атаки. Особенно это касается матчей с умело обороняющимися соперниками.

К тому же аргентинский тренер весь турнир мечется в поиске нужного сочетания игроков стартового состава. И еще ни разу его не повторил. Даже после победного матча с Катаром внес одно изменение — с первых минут в полузащите появился Акунья. Возможно, эта перестановка и внесла больше разумности в действия команды, позволив тем самым креативным ресурсам наконец-то раскрыться.

Пятка Мартинеса

Аргентина по традиции неплохо начала встречу, забрала мяч под свой контроль и выискивала возможности для ударов по воротам Фариньеса. С ударами получалось не очень хорошо. Пока на 10-й минуте Месси не подал угловой. Мяч в конечном счете прилетел к форварду Лаутаро Мартинесу, а тот пяткой отправил его прямо между ногами вратарю. Начало мечты для команды, не блещущей результативностью.

Этот неожиданный и немного курьезный быстрый гол позволил аргентинцам расслабиться. Футболисты попытались сразу же закрепить преимущество, но венесуэльцы раскрываться не собирались. Более того, следующую десятиминутку лучше провели именно подопечные Рафаэля Дудамеля. За это время сумели немного напугать оборону соперника, но по-настоящему хорошего момента не создали.

Венесуэла предпочитала тормозить игру и не давала разбежаться форвардам соперника. Аргентинцы создали несколько моментов лишь в концовке тайма. В одном из них Мартинес мог оформить дубль, но к мячу первым успел защитник венесуэльцев.

Упущенный шанс Венесуэлы

После перерыва игра неожиданно оживилась. Поначалу свои атакующие возможности демонстрировала Аргентина, у которой усердствовала атакующая тройка Агуэро-Месси-Мартинес. Венесуэла отвечала контратаками.

Но после 60 минут картина матча полностью поменялась. Венесуэла преобразилась, вдавила соперника в штрафную, подала несколько угловых подряд и не давала возможности аргентинцам организовать ни одной атаки.

Лучше всего у венесуэльцев работал левый фланг, где выделялся Мачис. В одном из моментов вингер упал в штрафной после единоборства с Фойтом. Тут аргентинцы прошлись по краю пропасти — арбитр выслушал вердикт ВАР и пенальти все же не назначил.

После того эпизода Скалони решил добавить игре Аргентины креатива, ждать, что команда сохранить преимущество в один мяч было опасно. На поле вышли Ло Сельсо и Ди Мария. И уже через несколько минут команда создала момент для Агуэро, с его ударом Фариньес справился, но отбил мяч рядом с собой. На добивании Ло Сельсо просто не мог промахнуться, Аргентина повела 2:0 на 74-й минуте и обеспечила себе выход в полуфинал.

У Венесуэлы по ходу второго тайма было все, чтобы сравнять счет, но свой шанс она упустила. А Месси уже поджидает сборная Бразилии. Этот полуфинал может войти в историю. ​.