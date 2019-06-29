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00:43 (мск), источник: ТАСС

Сборная Аргентины обыграла команду Венесуэлы и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу

ТАСС, 29 июня. Футболисты сборной Аргентины со счетом 2:0 одержали победу над командой Венесуэлы в четвертьфинальном матче Кубка Америки. Турнир проходит в Бразилии.

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Голы забили Лаутаро Мартинес (10-я минута) и Джовани Ло Чельсо (74).

Во время загрузки произошла ошибка.

В полуфинале турнира аргентинцы встретятся со сборной Бразилии, которая раннее обыграла команду Парагвая в серии 11-метровых ударов (0:0, 4:3 — пенальти). Матч пройдет 2 июля на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти. Двух других полуфиналистов определят пары Колумбия — Чили и Уругвай — Перу. Аргентинцы последний раз выигрывали трофей Кубка Америки в 1993 году, всего на их счету 14 чемпионских титулов.

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Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки

В нынешнем розыгрыше турнира принимают участие 10 сборных Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Также в качестве приглашенных команд в Бразилии выступали финалисты Кубка Азии 2019 года — сборные Катара и Японии. Однако они не смогли пройти групповой этап и вылетели из турнира вместе командами Боливии и Эквадора.

Кубок Америки завершится 7 июля.

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