Сборная Аргентины обыграла команду Венесуэлы и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу

В полуфинале турнира аргентинцы встретятся со сборной Бразилии, которая раннее обыграла команду Парагвая в серии 11-метровых ударов (0:0, 4:3 — пенальти). Матч пройдет 2 июля на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти. Двух других полуфиналистов определят пары Колумбия — Чили и Уругвай — Перу. Аргентинцы последний раз выигрывали трофей Кубка Америки в 1993 году, всего на их счету 14 чемпионских титулов.