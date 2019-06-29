Сборная ЮАР обыграла Намибию в матче Кубка африканских наций

Игра состоялась на стадионе «Аль-Салам» в Каире и завершилась со счётом 1:0 в пользу южноафриканской команды.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник сборной ЮАР Бонгани Зунгу, который отправил мяч в ворота национальной команды Намибии на 68-й минуте.