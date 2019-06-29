Месси впервые спел гимн Аргентины перед матчем сборной

Источник: Reuters

32-летний аргентинец пел гимн на поле впервые с момента начала выступлений за национальную команду.

Четыре года назад Месси заявил, что никогда не пел и не будет петь гимн Аргентины перед матчами.

«Меня злят люди, которые критикуют за все, совершенно не думая, даже за то, что я пою гимн страны. Я не пою и не буду это делать перед матчами. Мне не нужно его петь его, чтобы прочувствовать важность момента.