Чилийцы отправили Барриоса в «Зенит». Им не помешал даже ВАР

Источник: Спорт-Экспресс

Кубок Америки. ¼ финала

Колумбия — Чили — 0:0. Пенальти — 4:5.

Серия пенальти: Хамес Родригес — 1:0. Видаль — 1:1. Кардона — 2:1. Э. Варгас — 2:2. Куадрадо — 3:2. Пульгар — 3:3. Мина — 4:3. Арангис — 4:4. Тесильо — 4:4 (мимо). А. Санчес — 4:5. ​

Колумбия: Оспина, Медина, Мина, Д. Санчес, Тесильо, Хамес Родригес, Куадрадо, Барриос, Урибе (Кардона, 67), Фалькао (Д. Сапата, 77), Мартинес (Л. Диас, 81).

Чили: Г. Ариас, Исла, Медель, Марипан, Видаль, Фуэнсалида (Павес, 75), Босежур, Арангис, Пульгар, А. Санчес, Э. Варгас.

Предупреждения: Арангис, 8. Медина, 44. Видаль, 59. Куадрадо, 70. Хамес Родригес, 88.

Судья: Питана (Аргентина).

29 июня. Сан-Паулу. Стадион «Арена Коринтианс».

Самый ожидаемый четвертьфинал Кубка Америки-2019 начался с почти что получасовым опозданием. Сборная Чили застряла где-то по дороге на «Арену Коринтианс» и прибыла на стадион позже ожидаемого. Впрочем, в таком мегаполисе, как Сан-Паулу, это неудивительно — неслучайно этот бразильский город занимает второе место в мире после Нью-Йорка по числу официально зарегистрированных вертолетов. К счастью, ни организаторы матча, ни колумбийцы скандалить не стали и пошли чилийцам навстречу.

В бой идут одни старики

Поначалу показалось, что эта задержка негативно сказалась на двукратных действующих обладателях Кубка Америки — в первые 10 минут Колумбия была явно пободрее и провела пару неплохих атак. Однако затем чилийцы пришли в себя, благо уж чего-чего, а опыта им не занимать. Состав, выставленный на этот матч главным тренером «ла рохи» Рейнальдо Руэдой, можно охарактеризовать фразой «в бой идут одни старики». Медель, Исла, Босежур, Видаль, Арангис, Санчес, Варгас — все они блистали еще на ЧМ-2014, когда возглавляемая Хорхе Сампаоли команда показала, пожалуй, самый яркий и новаторский футбол на турнире.

Потом были два континентальных титула, выступление на Кубке конфедераций-2017, когда чилийцы, а особенно их болельщики влюбили в себя Россию. А потом бензин закончился — «ла роха’провалила вторую часть отбора на ЧМ-2018, не попав в финальный турнир. Казалось, пришло время перестройки и смены поколений, но нет — когда настала пора решающих матчей, Руэда вновь сделал ставку на ветеранов.

И в общем она себя оправдывала. Чилийцы мало-помалу разрушили игру колумбийцев — после первых бодрых десяти минут «лос кафетерос» до перерыва так ничего и не создали у ворот Ариаса. Грешил браком Куадрадо, потерялся Родригес, который и в центре пытался себя найти, и на оба фланга смещался — все безуспешно. И даже «стандарты» у лидера сборной Колумбии не шли.

Сами же чилийцы наладили игру в нападении и даже забили — Арангис воспользовался несогласованностью Оспины и Давинсона Санчеса — однако аргентинский арбитр Нестор Питана после подсказки со стороны ВАР гол отменил. Вполне справедливо — в начальной фазе атаки Алексис Санчес залез в офсайд, пусть и совсем крохотный. Хороший момент был и у Видаля — после скидки все того же Санчеса он с линии штрафной пробил рядом с «девяткой».

Справились и без Браво

Вопрос был в том, насколько у возрастных чилийцев хватит сил, тем более на бразильской жаре. Впрочем, они, понимая это, старалась варьировать темп игры — периодически «ла роха» довольно долго контролировала мяч в середине поля без продвижения вперед, и делала это явно умышленно. Получилось даже забить, но снова гол был отменен после видеопросмотра, хотя момент был довольно очевидный — Марипан явно подыграл себе рукой, делая скидку под удар Видалю.

При этом колумбийцы по-прежнему ничего не могли придумать впереди. «Лос кафетерос» совершенно не напрягали оборону сборной Чили. Не помогли и замены — ни Кардона, ни Сапата игру совершенно не усилили. Более того, в последние 10 минут было четкое ощущение, что если кто и хочет победить в основное время, так это чилийцы.