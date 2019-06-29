Чилийцы отправили Барриоса в «Зенит». Им не помешал даже ВАР
«Ла Роха» обыграла Колумбию и продолжает защиту титула.
«Ла Роха» обыграла Колумбию и продолжает защиту титула.
Колумбия — Чили — 0:0. Пенальти — 4:5.
Серия пенальти: Хамес Родригес — 1:0. Видаль — 1:1. Кардона — 2:1. Э. Варгас — 2:2. Куадрадо — 3:2. Пульгар — 3:3. Мина — 4:3. Арангис — 4:4. Тесильо — 4:4 (мимо). А. Санчес — 4:5.
Колумбия: Оспина, Медина, Мина, Д. Санчес, Тесильо, Хамес Родригес, Куадрадо, Барриос, Урибе (Кардона, 67), Фалькао (Д. Сапата, 77), Мартинес (Л. Диас, 81).
Чили: Г. Ариас, Исла, Медель, Марипан, Видаль, Фуэнсалида (Павес, 75), Босежур, Арангис, Пульгар, А. Санчес, Э. Варгас.
Предупреждения: Арангис, 8. Медина, 44. Видаль, 59. Куадрадо, 70. Хамес Родригес, 88.
Судья: Питана (Аргентина).
29 июня.
Самый ожидаемый четвертьфинал Кубка Америки-2019 начался с почти что получасовым опозданием. Сборная Чили застряла
Поначалу показалось, что эта задержка негативно сказалась на двукратных действующих обладателях Кубка Америки — в первые 10 минут Колумбия была явно пободрее и провела пару неплохих атак. Однако затем чилийцы пришли в себя, благо уж
Потом были два континентальных титула, выступление на Кубке конфедераций-2017, когда чилийцы, а особенно их болельщики влюбили в себя Россию. А потом бензин закончился — «ла роха’провалила вторую часть отбора на ЧМ-2018, не попав в финальный турнир. Казалось, пришло время перестройки и смены поколений, но нет — когда настала пора решающих матчей, Руэда вновь сделал ставку на ветеранов.
И в общем она себя оправдывала. Чилийцы
Сами же чилийцы наладили игру в нападении и даже забили — Арангис воспользовался несогласованностью Оспины и Давинсона Санчеса — однако аргентинский арбитр Нестор Питана после подсказки со стороны ВАР гол отменил. Вполне справедливо — в начальной фазе атаки Алексис Санчес залез в офсайд, пусть и совсем крохотный. Хороший момент был и у Видаля — после скидки все того же Санчеса он с линии штрафной пробил рядом с «девяткой».
Вопрос был в том, насколько у возрастных чилийцев хватит сил, тем более на бразильской жаре. Впрочем, они, понимая это, старалась варьировать темп игры — периодически «ла роха» довольно долго контролировала мяч в середине поля без продвижения вперед, и делала это явно умышленно. Получилось даже забить, но снова гол был отменен после видеопросмотра, хотя момент был довольно очевидный — Марипан явно подыграл себе рукой, делая скидку под удар Видалю.
При этом колумбийцы
Но нет, пенальти избежать не удалось. Многие наверняка вспомнили, что «ла роха» дважды подряд обыгрывала Аргентину в финалах Кубка Америки именно в послематчевой серии, но тогда у нее в воротах был Клаудио Браво. Но на этот раз помощь голкипера не понадобилась, хотя Ариас и проявил себя неплохо, едва не отразив удары Кардоны и Куадрадо — бивший пятым у колумбийцев Тесильо отправил мяч мимо створа. Чилийцы же исполняли пенальти так, словно гвозди вколачивали сильно и под перекладину. Сработало. Так понравившаяся всем Колумбия едет домой, так восхитивший всех Барриос возвращается в расположение «Зенита», а «ла роха» ждет победителя матча Уругвай — Перу, который состоится в субботу вечером по московскому времени.