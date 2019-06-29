Месси исполнил! Он обещал никогда не петь гимн, но не выдержал
Капитан сборной Аргентины терпел 14 лет. Что же заставило его прервать молчание?
Капитан сборной Аргентины терпел 14 лет. Что же заставило его прервать молчание?
Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу, обыграв команду Венесуэлы со счётом 2:0. Но всё это никого особенно не интересовало, потому что перед началом матча случился
То есть с самого начала карьеры во взрослой сборной в 2005 году её лучший игрок никогда не пел национальный гимн. Четыре года назад Лионель объяснил, почему поступает именно так, поскольку в
Меня злят люди, которые критикуют за всё, совершенно не думая, даже за то, что я не пою гимн страны. Я не пою и не буду это делать перед матчами. Мне не нужно его петь, чтобы прочувствовать важность момента. Мой приоритет — выиграть трофей со сборной.
Месси произнёс эти слова перед началом Кубка Америки — 2016. Но важнее то, что до этого Лионель вместе с командой проиграл сразу два больших турнира подряд. В 2014 году сборная Аргентины впервые с 1986 года могла выиграть чемпионат мира, но в финале в дополнительное время уступила немцам.
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Через год блистательно игравшая на тот момент Аргентина в решающем матче проиграла сборной Чили. В 2016 году было повторение этого финала с тем же итоговым результатом. Лео не забил пенальти в послематчевой серии, расплакался и объявил об уходе из сборной.
Его, конечно же, уговорили остаться, и именно он вытащил на себе Аргентину на чемпионат мира. Буквально в одиночку. К сожалению, мировое первенство в России не принесло ему долгожданный титул.
Футболисты — люди суеверные. Пока
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А сказал он следующее: «Это не лучший Кубок Америки для меня, я не играю так, как ожидал. Но важно, что мы выиграли. Знали, что Венесуэла будет играть от обороны и искать счастья в контратаке. Одержать победу в турнире может каждая из команд, мы сделали ещё один шаг. Есть ещё много вещей, на которые нам стоит обратить внимание. С первого дня сказал, что у нас есть группа очень хороших парней. На человеческом уровне мы все дружим, стараемся быстро адаптироваться».