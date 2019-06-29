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17:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси исполнил! Он обещал никогда не петь гимн, но не выдержал

Капитан сборной Аргентины терпел 14 лет. Что же заставило его прервать молчание?

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Источник: AFP 2019

Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу, обыграв команду Венесуэлы со счётом 2:0. Но всё это никого особенно не интересовало, потому что перед началом матча случился по-настоящему переломный момент в истории аргентинского футбола. Капитан команды Лионель Месси спел гимн Аргентины. Он не делал этого целых 14 лет!

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«Мне не нужно петь гимн, чтобы прочувствовать важность момента»

То есть с самого начала карьеры во взрослой сборной в 2005 году её лучший игрок никогда не пел национальный гимн. Четыре года назад Лионель объяснил, почему поступает именно так, поскольку в какой-то момент критики стало слишком много. Некоторым особо патриотичным болельщикам было наплевать на то, как играет Месси, их беспокоило только то, почему Лео молчит как партизан в такой важный и эмоциональный для страны момент.

Меня злят люди, которые критикуют за всё, совершенно не думая, даже за то, что я не пою гимн страны. Я не пою и не буду это делать перед матчами. Мне не нужно его петь, чтобы прочувствовать важность момента. Мой приоритет — выиграть трофей со сборной.
Лионель Месси
капитан сборной Аргентины

Эмоциональный срыв

Месси произнёс эти слова перед началом Кубка Америки — 2016. Но важнее то, что до этого Лионель вместе с командой проиграл сразу два больших турнира подряд. В 2014 году сборная Аргентины впервые с 1986 года могла выиграть чемпионат мира, но в финале в дополнительное время уступила немцам.

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Через год блистательно игравшая на тот момент Аргентина в решающем матче проиграла сборной Чили. В 2016 году было повторение этого финала с тем же итоговым результатом. Лео не забил пенальти в послематчевой серии, расплакался и объявил об уходе из сборной.

Его, конечно же, уговорили остаться, и именно он вытащил на себе Аргентину на чемпионат мира. Буквально в одиночку. К сожалению, мировое первенство в России не принесло ему долгожданный титул.

Супруга Лионеля Месси Антонелла и трое его сыновей на трибунах во время матча Венесуэла — Аргентина. | Источник: AFP 2019

Будет ли Месси теперь всегда петь гимн?

Футболисты — люди суеверные. Пока что-то работает, они не будут от этого отказываться. Месси спел гимн, и Аргентина одержала победу. Так что можете не сомневаться, что в полуфинале с Бразилией мы снова увидим поющего Лионеля. Но увидим ли победу Аргентины, большой вопрос. Уж больно много проблем у команды Лионеля Скалони, что бы там ни говорил её капитан о дружном коллективе и чудесной атмосфере.

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А сказал он следующее: «Это не лучший Кубок Америки для меня, я не играю так, как ожидал. Но важно, что мы выиграли. Знали, что Венесуэла будет играть от обороны и искать счастья в контратаке. Одержать победу в турнире может каждая из команд, мы сделали ещё один шаг. Есть ещё много вещей, на которые нам стоит обратить внимание. С первого дня сказал, что у нас есть группа очень хороших парней. На человеческом уровне мы все дружим, стараемся быстро адаптироваться».

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