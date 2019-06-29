Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
12Как отдыхает самая красивая биатлонистка мира
20Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста
16:11 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по пляжному футболу заняла шестое место на Европейских играх

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу уступила команде Италии в матче за пятое место на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Наверх

Встреча завершилась со счетом 3:4. В составе российской сборной голы забили Артур Папоротный, Николай Гришанов и Федор Земсков. В финале сыграют сборные Испании и Португалии, в матче за бронзовые медали — команды Украины и Швейцарии. Победители и призеры турнира определятся в субботу позднее.

На групповом этапе российские спортсмены проиграли испанцам (4:5 доп. вр.) и итальянцам (2:4) и обыграли украинцев (5:1). Россияне заняли последнее место в группе, не сумев выйти в четвертьфинал.

Сборная России является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером первенства мира, также россияне пять раз становились победителями Евролиги.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете Игр, имея в активе 33 золотые, 16 серебряных и 33 бронзовые медали, на втором месте — белорусы (21−14−24), на третьем — итальянцы (10−9−8).

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
Теперь Месси ждет матч с Бразилией. Аргентина вышла в полуфинал
Пилот «Феррари» выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» в Австрии
«Рубин» официально объявил о переходе полузащитника «Оренбурга»
В «Ахмате» ответили на слухи о зарплате Дениса Глушакова
«Даллас» поместил российского хоккеиста на драфт отказов
Футболисты «Зенита» разгромили венгерский «Гонвед»
Биатлониста РФ дисквалифицировали из-за переписки Родченкова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь