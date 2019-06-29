Черчесов оценил вероятность возвращения Акинфеева в сборную

«Ситуации бывают разные. У нас был случай с Игнашевичем, когда он закончил со сборной. Но в самый решающий момент он нам помог. На сегодня Акинфеев решил прекратить выступления за национальную сборную, но никто не знает, что будет в будущем. Наша задача сейчас — пробиться на чемпионат Европы, а там посмотрим, как будет ситуация складываться», — заявил Черчесов в ответ на вопрос о том, действительно ли он просил вратаря не менять номер телефона.