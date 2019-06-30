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11:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Суарес расплакался после поражения Уругвая в Кубке Америки

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не сдержал слез после поражения команды от перуанцев в четвертьфинале Кубка Америки. Фото расстроенного форварда публикует Twitter-аккаунт Goal.

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Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Уругвайцы забивали трижды, но ни один из мячей не был засчитан. В серии одиннадцатиметровых точнее оказались перуанцы — 5:4. Единственный промах в серии допустил Суарес, наносивший первый удар своей команды. Нападающий не сумел реализовать пенальти впервые с 2016 года.

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В следующей стадии турнира перуанцы встретятся со сборной Чили. Во втором полуфинале сыграют аргентинцы и бразильцы.

Суарес выступает за сборную Уругвая с 2007 года. В его активе более 100 матчей за национальную команду, в ее составе он становился победителем Кубка Америки-2011. На клубном уровне форвард представляет каталонскую «Барселону».

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