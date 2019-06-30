Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
8Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки
12Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
14:35 (мск), источник: Газета.Ру

Слезы Уругвая: Суарес — за бортом Кубка Америки

Последний четвертьфинал Кубка Америки — 2019 получился на загляденье: в драматичном матче Уругвай забил три мяча в ворота Перу, но все они не были засчитаны из-за офсайдов. В серии же пенальти свою команду подвел Луис Суарес, который после итогового поражения и вылета с турнира не смог сдержать слез.

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

На стадионе «Арена Фонте-Нова» в бразильском Салвадоре был сыгран последний четвертьфинальный матч Кубка Америки — 2019 Уругвай — Перу, ставший настоящим украшением всего турнира.

В основное время команды не сумели порадовать болельщиков забитыми мячами — 0:0. Хотя мяч трижды влетал в ворота перуанцев после ударов Хиорхьяна де Арраскаета, Эдинсона Кавани и Луиса Суареса, в итоге все три гола были отменены из-за офсайда. В случае второго и третьего незасчитанных результативных ударов арбитр Вилтон Сампайо даже прибегнул к помощи видеоповтора.

Читайте также
Чилийцы отправили Барриоса в «Зенит». Им не помешал даже ВАР

Так или иначе, удача, которая была рядом со сборной Перу в течение основного времени встречи не подвела номинальных гостей и в серии послематчевых пенальти (5:4). В составе Перу с 11-метровой отметки были точны форварды Хосе Паоло Герреро и Рауль Руидиас, полузащитники Йосимар Йотун и Эдисон Флорес, а также защитник Луис Адвинкула. У Уругвая били безошибочно форварды Эдинсон Кавани и Кристиан Стуани, а также полузащитники Родриго Бентанкур и Лукас Торрейра.

Единственным промахнувшимся стал лидер «небесно-голубых», форвард «Барселоны» Луис Суарес (это первый неточный пенальти для 32-летнего уругвайца с ноября 2016 года), после матча сначала не сумевший сдержать слез от горечи поражения, а затем посетовавший на неудачу, преследовавшую его коллектив на протяжении всего четвертьфинала.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Уругвай проиграл по пенальти, это несправедливо. Мы играли лучше, и у нас было много моментов, которые не реализовали. Я привык сталкиваться с трудными ситуациями. Со мной это происходит не в первый раз, но нужно поднять голову и идти дальше. Партнеры меня поддержали в трудный момент — когда ты расстроен, тебе трудно, но чтобы встать и идти дальше, нужна поддержка. Критика — это норма не только для меня, но и для команды, тренера. У нас есть игроки высокого качества, и мы будем продолжать расти», — цитирует Суареса Futbol.com.uy.

Во время загрузки произошла ошибка.

Своего экс-партнера по «Барселоне» сразу поддержал нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар.

«Поднимайся, большой брат. Я люблю тебя, друг», — написал Неймар в инстаграме.

Не мог скрыть разочарования от итогового результата и наставник сборной Уругвая Оскар Табарес. Специалист заметил, что соперники пытались замедлить игру и не рисковали, что и помогло им дотерпеть до серии пенальти.

«Это огромное разочарование для сборной Уругвая. Мы хотели победить и показать свою игру. Нужно принять поражение и поздравить сборную Перу, потому что они не сделали ничего, что противоречило бы правилам. Они пытались замедлить игру и не рисковали», — приводит слова тренера Newsgroove.

А вот победителей не упустил возможность поздравить полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан — перуанец из-за травмы колена не сумел поехать на турнир.

«Горжусь своей бандой», — написал футболист «железнодорожников» в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что теперь Перу сыграет в полуфинале Кубка Америки с действующим чемпионом турнира, командой Чили. В другом же матче ½ финала произойдет встреча принципиальных соперников Аргентины и Бразилии, который называется экспертами «скрытым финалом».

Читайте также
Месси исполнил! Он обещал никогда не петь гимн, но не выдержал

Для партнера Суареса по «Барселоне» Лионеля Месси это будет самое сложное испытание на турнире: хозяева форума по праву считаются фаворитом соревнований, а для Лео неудача в полуфинале может стать окончательной точкой в истории его карьеры в футболке национальной команды.

Сам пятикратный обладатель «Золотого мяча» надеется на лучшее, перед важнейшей встречей 3 июля нахваливая своих соотечественников.

«У нас собралась очень хорошая команда. Это касается не только футбольных, но и человеческих качеств. Мы проделали большой путь, чтобы получить возможность сыграть с Бразилией в полуфинале. Мы должны быть предельно сосредоточены», — уверен Месси.

Анатолий Ильинский

Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Грузия нашла альтернативу российским туристам
Бой Нурмагомедова посетят более 13 тыс. зрителей
Новый чемпион WBC выиграл 29-й бой в профи
Стоимость «Манчестер Юнайтед» резко снизилась
«Краснодар» разгромил «Ростов» в матче турнира в Австрии
Загитова сфотографировалась в традиционной японской одежде
Агент игрока «Реала» опроверг данные о переговорах с «Интером»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь