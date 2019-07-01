Гол Салаха помог Египту победить Уганду и финишировать первым в группе КАН

В параллельном матче, который также проходил в Каире, сборная ДР Конго разгромила Зимбабве со счётом 4:0.



Конголезцы вышли вперёд уже на 4-й минуте усилиями нападающего Жонатана Болинжи. До конца встречи команда успела отличиться ещё трижды: дубль себе в актив записал форвард Седрик Бакамбу, ещё один мяч в сетку ворот Зимбабве отправил нападающий Бритт Ассомбалонга.



Сборная Египта, набрав 9 очков, финишировала на первой строчке в группе A. Уганда (4) заняла второе место, ДР Конго (3) — третье. Замкнула квартет сборная Зимбабве (1).