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00:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Салаха помог Египту победить Уганду и финишировать первым в группе КАН

Прозвучал финальный свисток в матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Уганды и Египта. Встреча прошла на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире и завершилась со счётом 0:2.

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Источник: AFP 2019

Египтяне вышли вперёд на 36-й минуте — голом отметился нападающий Мохамед Салах. В добавленное к первому тайму время хозяева турнира удвоили преимущество усилиями полузащитника Ахмеда Эль-Мухамади.

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В параллельном матче, который также проходил в Каире, сборная ДР Конго разгромила Зимбабве со счётом 4:0.

Конголезцы вышли вперёд уже на 4-й минуте усилиями нападающего Жонатана Болинжи. До конца встречи команда успела отличиться ещё трижды: дубль себе в актив записал форвард Седрик Бакамбу, ещё один мяч в сетку ворот Зимбабве отправил нападающий Бритт Ассомбалонга.

Сборная Египта, набрав 9 очков, финишировала на первой строчке в группе A. Уганда (4) заняла второе место, ДР Конго (3) — третье. Замкнула квартет сборная Зимбабве (1).

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