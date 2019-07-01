Обвинившая футболиста в домогательствах модель испугалась возвращаться в Египет

Источник: AP 2019

Келлер не понравилось, что Салах поддержал Варду. «Этот человек — бог в Египте. Из-за этого я в опасности. Я не могу вернуться в страну, если захочу навестить семью. Люди набрасываются на меня на улицах. Все знают, кто такие футбольные фанаты, а египетские в сто раз хуже», — заявила она.

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По мнению модели, Салаху не нужно было защищать товарища по сборной. Она отметила, что поддержка Варды может подтолкнуть других к домогательствам. Келлер задело, что футболист вновь вернулся в расположение сборной Египта.

26 июня Варду выгнали из национальной команды после сообщений о домогательствах. Тогда Келлер рассказала, что египтянин присылал ей свои интимные фотографии и в грубой форме предлагал заняться с ним сексом. 28 июня футболиста вернули в состав команды.