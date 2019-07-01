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16:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-тренер сборной Черногории Тумбакович возглавил сборную Сербии

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бывший тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович, отказавшийся выходить на отборочный матч Евро-2020 против сборной Косово, возглавил национальную команду Сербии, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Сербии (ФСС).

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Как отмечается, кандидатура Тумбаковича была единогласно одобрена членами исполнительного совета ФСС на заседании в понедельник. Официальная презентация 66-летнего специалиста пройдет во вторник в Белграде. Сроки контракта с тренером не уточняются.

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Тумбакович сменил на посту главного тренера сборной Сербии Младена Крстаича, отправленного в отставку в июне. Сам Тумбакович также в июне лишился своего поста в сборной Черногории за то, что отказался выходить на отборочный матч против сборной Косово и пропустил игру, прошедшую в Подгорице.

Тумбакович является одним из самых успешных тренеров в истории белградского «Партизана», с которым он выиграл шесть титулов чемпионов страны, а также три национальных Кубка. «Партизан» специалист возглавлял с 1992 по 1999 год и в 2000—2002 годах. Также он работал с греческим АЕКом, саудовским «Аль-Насром», китайскими «Шаньдун Лунэн» и «Ухань Чжоэр» и иранским «Стил Азин».

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