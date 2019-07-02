Даже с Месси Аргентина посредственна. Но в этом ее шанс против Бразилии

Источник: AFP 2019

Мы говорим Аргентина — подразумеваем Месси. И в этом главная ошибка. Масштаб личности нападающего столь велик, что затмевает общую картину. Взглянуть на положение вещей более реалистично. «Это Аргентина, футбольная страна, двукратный чемпион мира, у нее есть Месси, а значит, она сильная и она фаворит», — ход рассуждений примерно таков.

Почему Аргентина сейчас слаба

Месси велик — в этом нет никаких сомнений. Это действительно выдающийся футболист, возможно, лучший в истории. Ну, уж в топ-5 входит точно. Но вот окружение у него в сборной далеко не такое блестящее, как это может показаться. Год назад, во время чемпионата мира, я уже писал, что наши ожидания от Аргентины — это наши проблемы, потому что состав у нее явно не соответствует тому, чтобы бороться за титул.

За 12 месяцев ситуация если и изменилась, то не в лучшую сторону. Давайте разбираться — хотя бы в сравнении с Бразилией, раз уж мы все в ожидании полуфинала. Голкипер Армани — отнюдь не «дырка», и на Кубке Америки-2019 уже потащил пенальти в матче с Парагваем, благодаря чему Аргентина осталась на плаву, а не с позором поехала домой после группового этапа. Но у пентакампеонов есть Алиссон — один из лучших на сегодня вратарей мира, проведший выдающийся сезон за «Ливерпуль» (если бы не его сэйвы в ответном матче с «Барселоной», не было бы никакого чуда на «Энфилде»).

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки

Идем дальше. Отаменди — хороший центральный защитник, четыре сезона в «Манчестер Сити», в трех из которых он провел больше 30 матчей, тому свидетельство. Да и Пеццелла из «Фиорентины» — не бездарность, но Тиагу Силва и Маркиньюс — игроки более классные как по отдельности, так и в связке. А за их спинами есть купленный «Реалом» за 50 миллионов евро Эдер Милитау.

На флангах — та же картина. Тальяфико провел хороший сезон с «Аяксом», который едва не вышел в финал Лиги чемпионов, а 21-летний Фойт постепенно осваивается в «Тоттенхэме», но у Бразилии есть многоопытные Дани Алвес и Филипе Луис, а также основной левый крайний «Ювентуса» Алекс Сандру.

Главный полузащитник, ведущий игру и разворачивающий атаки — Паредес. Футболист, безусловно, талантливый, но все мы помним, как он порой выглядел в «Зените». И потом, давайте будем честны — большие мастера, находясь в 23 года на взлете карьеры, не едут из «Ромы» в чемпионат России. Леандро поехал, да еще и половину времени валял тут дурака.

Родригес и Писарро играют в чемпионате Мексики — там действительно неплохой уровень и много денег, но в Европе они оказались не востребованы. Перейра — нормальный футболист из «Уотфорда». Ди Мария? Он втащил Аргентину в финал ЧМ-2014, но ему уже 31 год и последние пару лет не приближался к этому уровню — Лига чемпионов тому показатель. Наконец, Ло Сельсо — вот он реально может вырасти в большую звезду.

И, главное, не сказать, что главный тренер Лионель Скалони кого-то забыл или незаслуженно не взял в команду, как когда-то Даниэль Пассарелла игнорировал Фернандо Редондо за отказ постричься.

Шанс аутсайдера

Бразильский защитник Филипе Луис. | Источник: AFP 2019

У Бразилии же есть Каземиру, без которого сложно представить «Реал» (в сезоне-2016/17 он был лучшим в Мадриде), один из сильнейших хавбеков серии А Аллан, за которого «Наполи» просит 100 миллионов евро, влившийся в состав «Барселоны» Артур. И даже наличие постаревшего и регулярно проваливающего главные матчи за сборную Фернандинью не выглядит критичным.

Да, к группе атаки аргентинцев вопросов нет — Агуэро, Дибала, Мартинес — топ-игроки, правда, ни Скалони, ни его предшественник Хорхе Сампаоли так и не смогли найти нужную «химию».

В этом, кстати, есть и вина Месси. Слишком уж он значительная фигура, в чем-то сковывающая партнеров и тренерский штаб. Иногда кажется, что без него Аргентине было бы легче. Как стало легче Швеции без Златана Ибрагимовича — четвертьфинал ЧМ-2018 тому подтверждение.

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С другой стороны, когда сойдут Месси, Агуэро и Отаменди, Аргентина рискует превратиться в совсем уж заурядную команду. Молодежный футбол в стране явно переживает кризис, и нового притока талантов не видно, впрочем, это тема для отдельного материала.

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Бразилия играет дома. У нее очевидно сильнее состав. Она лучше в командных действиях — просто потому, что главный тренер Тите и эти футболисты работают вместе уже три года.

Шанс Аргентины — это шанс аутсайдера. Для нынешней команды выход в полуфинал — уже нормальный результат. Терять аргентинцам нечего, можно только приобрести. Получится это внутренне осознать и сыграть спокойно и расслабленно, отбросив давление и излишние ожидания — будет шанс победить.

И, да, у Аргентины есть Месси.

Бразилия — Аргентина

3 июля. Белу-Оризонти. Стадион «Говернадор Магальяэш Пинту». 03.30.

Потери: Ришарлисон (травм.) —

Судья: Самбрано (Эквадор).

Ориентировочные составы

Бразилия: Алиссон — Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Филипе Луис — Артур, Каземиро — Габриэл Жезус, Коутиньо, Эвертон — Фирмино.

Аргентина: Армани — Фойт, Пеццелла, Отаменди, Тальяфико — Де Пауль, Паредес, Акунья — Лаутаро Мартинес, Месси, Агуэро.

Чили — Перу

4 июля. Порту-Алегри. Стадион «Арена ду Гремиу». 03.30.

Потери: — -

Судья: Рольдан (Колумбия).

Ориентировочные составы

Чили: Ариас — Исла, Медель, Марипан, Босежур — Арангис, Пульгар, Видаль — Фуэнсалида, Варгас, Алексис Санчес.

Перу: Гальесе — Адвинкула, Самбрано, Абрам, Трауко — Йотун, Тапия — Каррильо, Кэува, Флорес — Герреро.