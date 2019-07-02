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20:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пропавшую футболистку сборной Швейцарии обнаружили мертвой

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Спасатели обнаружили на озере Комо тело пропавшей футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили, сообщает QuiComo.

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Источник: AFP 2019

Сообщается, что тело погибшей спортсменки было найдено в ходе спасательной операции на глубине 204 метра.

В субботу 24-летняя Исмаили вместе с подругой плавала по озеру на лодке. В какой-то момент девушка прыгнула в воду и следом не появилась на поверхности. В воскресенье на озере в течение дня работали поисковые группы, также был задействован вертолет. В понедельник СМИ сообщили, что в поисковой операции начали использовать робота, с помощью которого будет обследовано дно.

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