Пропавшую футболистку сборной Швейцарии обнаружили мертвой
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Спасатели обнаружили на озере Комо тело пропавшей футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили, сообщает QuiComo.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Спасатели обнаружили на озере Комо тело пропавшей футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили, сообщает QuiComo.
Сообщается, что тело погибшей спортсменки было найдено в ходе спасательной операции на глубине 204 метра.
В субботу 24-летняя Исмаили вместе с подругой плавала по озеру на лодке. В