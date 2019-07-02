Пропавшую футболистку сборной Швейцарии обнаружили мертвой

В субботу 24-летняя Исмаили вместе с подругой плавала по озеру на лодке. В какой-то момент девушка прыгнула в воду и следом не появилась на поверхности. В воскресенье на озере в течение дня работали поисковые группы, также был задействован вертолет. В понедельник СМИ сообщили, что в поисковой операции начали использовать робота, с помощью которого будет обследовано дно.