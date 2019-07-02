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20:41 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Президент Мадагаскара заказал самолет для болельщиков сборной на Кубке Африки

ТАСС, 2 июля. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заказал чартерный самолет для болельщиков футбольной сборной, которая впервые в истории вышла в плей-офф Кубка африканских наций (КАН). Об этом сообщает AFP.

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Источник: Reuters

«Услышав желание болельщиков, президент Андри Радзуэлина и правительство Мадагаскара приняли решение подготовить самолет Airbus 380, рассчитанный на 480 мест, для транспортировки болельщиков», — сообщила изданию специалист по связям с общественностью аппарата президента Рина Ракотоманга.

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Цена билета для болельщиков составит около $600, в стоимость также входят еда и зрительское место на стадионе.

Ранее сборная Мадагаскара ни разу не выходила в плей-офф Кубка Африки. В текущем розыгрыше мадагаскарцы сенсационно заняли первое место в группе В, сыграв вничью с командой Гвинеи (2:2) и обыграв сборные Бурунди (1:0) и Нигерии (2:0). В 1/8 финала сборная Мадагаскара сыграет с командой Демократической Республики Конго.

Турнир проходит в Египте и завершится 19 июля.

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