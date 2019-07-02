СМИ: Президент Мадагаскара заказал самолет для болельщиков сборной на Кубке Африки
ТАСС, 2 июля. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заказал чартерный самолет для болельщиков футбольной сборной, которая впервые в истории вышла в
ТАСС, 2 июля. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заказал чартерный самолет для болельщиков футбольной сборной, которая впервые в истории вышла в
«Услышав желание болельщиков, президент Андри Радзуэлина и правительство Мадагаскара приняли решение подготовить самолет Airbus 380, рассчитанный на 480 мест, для транспортировки болельщиков», — сообщила изданию специалист по связям с общественностью аппарата президента Рина Ракотоманга.
Цена билета для болельщиков составит около $600, в стоимость также входят еда и зрительское место на стадионе.
Ранее сборная Мадагаскара ни разу не выходила в
Турнир проходит в Египте и завершится 19 июля.