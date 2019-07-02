Президент ФИФА Инфантино выразил соболезнования в связи с кончиной футболистки Исмаили

Источник: РИА "Новости"

Футболистка сборной Швейцарии и капитан клуба «Янг Бойз» Исмаили во вторник была найдена мертвой в озере Комо в Италии.

«Это чрезвычайно печальное событие для всего футбольного сообщества, особенно во время проведения женского чемпионата мира по футболу. Хотел бы от себя и ФИФА от чистого сердца выразить соболезнования семье и друзьям Флорианы, Швейцарской федерации футбола и футбольному клубу “Янг Бойз”», — заявил Инфантино.