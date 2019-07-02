Текущие события
Футбол. Еврокубки
2.07
Сент-Джозефс
Приштина
20
Футбол. Еврокубки
4.07
Кардифф МУ
Прогрес
Футбол. Еврокубки
4.07
Энгордани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
4.07
Рунавик
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
4.07
Европа
Сант-Хулия
Футбол. Еврокубки
4.07
Тре Фиори
Клаксвик
Все события
Фоторепортажи
21«Чертаново» разгромило «Шеффилд». Полиция вывела фанатов
23Сборная России на ЧМ-2018
2 июля, источник: ТАСС

Президент ФИФА Инфантино выразил соболезнования в связи с кончиной футболистки Исмаили

ТАСС, 2 июля. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования семье и близким швейцарской футболистки Флорианы Исмаили, найденной мертвой в озере Комо. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Футболистка сборной Швейцарии и капитан клуба «Янг Бойз» Исмаили во вторник была найдена мертвой в озере Комо в Италии.

«Это чрезвычайно печальное событие для всего футбольного сообщества, особенно во время проведения женского чемпионата мира по футболу. Хотел бы от себя и ФИФА от чистого сердца выразить соболезнования семье и друзьям Флорианы, Швейцарской федерации футбола и футбольному клубу “Янг Бойз”», — заявил Инфантино.

Ранее швейцарская газета Blick сообщала, что 24-летняя спортсменка вместе с подругой отплыла на лодке от берега и стала загорать. Затем спортсменка прыгнула в воду, но так и не появилась на поверхности. Итальянские спасатели организовали операцию, в ней был задействован дайвинг-робот, который обнаружил тело Исмаили на дне озера.

Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
Шарапова досрочно закончила почти выигранный матч
Панарин сделал «Рейнджерс» самой русской командой в истории НХЛ
«Тоттенхэм» не покупал полгода. Сколько потратили конкуренты
ВАДА подозревает 298 русских спортсменов в употреблении допинга
«Зенит» отозвал футболиста из расположения «Ростова»
Женская сборная России вышла в четвертьфинал ЧЕ по баскетболу
15 самых ярких спортивных журналисток мира (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь