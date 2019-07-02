Сборная России по футболу победила аргентинцев в стартовом матче на Универсиаде

В футбольном турнире на Универсиаде принимают участие 12 сборных, разделенных на четыре группы по три команды. По две лучшие команды выйдут в плей-офф турнира, остальные разыграют места с 9-го по 12-е. Сборная России выступает в группе D с командами Аргентины и Японии, матч с японцами российские футболисты проведут 7 июля.