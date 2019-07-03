Стали известны все участники плей-офф Кубка африканских наций по футболу
ТАСС, 3 июля. Определились все участники стадии
ТАСС, 3 июля. Определились все участники стадии
Во вторник прошли последние матчи групповой стадии. Сборная Ганы обыграла команду
В 1/8 финала вышли по две лучшие команды каждой из шести групп, а также четыре лучшие из занявших третьи места. На стадии 1/8 финала пройдут матчи Уганда — Сенегал, Марокко — Бенин, Мадагаскар — Демократическая Республика Конго, Гана — Тунис, Мали — Кот-д’Ивуар, Алжир — Гвинея, Нигерия — Камерун и Египет — ЮАР.
В Кубке африканских наций стартовали 24 команды, турнир завершится 19 июля. Изначально местом проведения был выбран Камерун. В ноябре 2018 года страну лишили этого права
Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта — семь.