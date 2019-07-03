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09:42 (мск), источник: ТАСС

Сборная Бразилии обыграла команду Аргентины в полуфинале Кубка Америки

ТАСС, 3 июля. Футболисты сборной Бразилии победили команду Аргентины со счетом 2:0 в матче ½ финала домашнего Кубка Америки. Встреча состоялась на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти.

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Мячи забили Габриэл Жезус (19-я минута) и Роберто Фирмино (71), эти же футболисты записали на свой счет по голевой передаче.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарь сборной Бразилии Алиссон провел девятый матч подряд без пропущенных мячей с учетом игр за «Ливерпуль». В последний раз он пропускал 4 мая в матче чемпионата Англии.

В другом полуфинале в ночь на четверг сборная Перу сыграет с победителем двух последних Кубков Америки — командой Чили. Финальный матч состоится 7 июля.

Бразильцы последний раз выигрывали трофей в 2007 году. Всего на их счету восемь чемпионских титулов.

В нынешнем розыгрыше стартовали 10 южноамериканских сборных, а также финалисты Кубка Азии 2019 года сборные Катара и Японии — в качестве приглашенных команд.

Бразилия — Аргентина — 2:0 (1:0)
Голы: Жезус, 19 (1:0). Фирмино, 71 (2:0).
Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Маркиньос (Миранда, 64), Тиаго Силва, Алекс Сандро, Артур, Каземиро, Жезус (Аллан, 80), Коутиньо, Эвертон (Виллиан, 46), Фирмино.
Аргентина: Армани, Фойт, Пеццелла, Отаменди, Тальяфико (Дибала, 85), Де Пауль (Ло Чельсо, 67), Паредес, Акунья (Ди Мария, 59), Месси, Лаутаро Мартинес, Агуэро.

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