Месси снова не у дел. Бразилия — в финале Кубка Америки
Аргентина не смогла прыгнуть выше головы.
Аргентина не смогла прыгнуть выше головы.
Кубок Америки. ½ финала
Бразилия — Аргентина — 2:0 (1:0)
Голы: Габриэл Жезус, 19 (1:0). Роберту Фирмину, 71 (2:0).
Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиагу Силва, Маркиньюс (Миранда, 64), Сандру, Габриэл Жезус (Аллан, 80), Артур, Каземиру, Коутинью, Эвертон (Виллиан, 46), Роберту Фирмину.
Аргентина: Армани, Фойт, Пеццела, Отаменди, Тальяфико (Дибала, 85), Паредес, де Пауль (Ло Сельсо, 67), Акунья (Ди Мария, 59), Месси, Мартинес, Агуэро.
Предупреждения: Тальяфико, 9. Акунья, 40. Дани Алвес, 40. Фойт, 56. Мартинес, 58. Виллиан, 82.
Судья: Самбрано (Эквадор).
3 июля.
Славные футбольные традиции и наличие в составе одного из лучших игроков в истории — это, конечно, хорошо. Но Бразилия была явным фаворитом.
И первые 20 минут бразильцы полностью соответствовали этому статусу. Поначалу они вообще не давали Аргентине коснуться мяча, включив скорости и жесточайший прессинг.
Забив, Бразилия успокоилась.
Тем не менее,
А что Месси? Он старался играть так, как делает это последние пару лет в «Барселоне». То есть отходил в глубину и искал там пространство, чтобы получить мяч и набрать скорость. И два самых своих самых опасных момента до перерыва Аргентина создала именно после таких маневров своего лидера. В первом случае Месси заработал штрафной, после розыгрыша которого Агуэро пробил в перекладину, а во втором он совершил рывок от угла своей штрафной до угла чужой и отдал мяч все тому же Агуэро, но удар форварда «Манчестер Сити» успели заблокировать.
Было интересно, насколько бразильцев хватит действовать с такой плотностью и концентрации, как это было в первом тайме. И действительно, минуте к 60-й игра стала раскрываться и свободного пространства у Аргентины стало куда больше — хотя и сама «альбиселесте» заметно прибавила в движении. Моменты у ворот Бразилии пошли. Все тот же Месси угодил в штангу, а потом не реализовал штрафной из отличной позиции — Алиссон выловил мяч в верхнем углу.
Главный тренер аргентинцев Лионель Скалони, дабы поддать жару, выпустил Ди Марию и Ло Сельсо и, казалось, еще немного и Аргентина дожмет соперника. Но вместо этого пропустила сама. Жезус подхватил мяч на своей половине поля, красиво обыграл Пеццеллу, ушел от Отаменди и выкатил мяч на пустой угол Фирмину. Болельщикам «альбиселесте» оставалось только с ностальгией вспоминать не такие уж давние времена, когда в обороне их команды играли такие ребята как Самуэль, Айяла или Шамот… Те бы такого точно не допустили.
После гола Фирмину все стало ясно, хоть Аргентина и немного потрепыхалась для порядка. Бразилия сыграла гештальт с полуфиналом большого турнира на стадионе «Минейрау» в
Дмитрий Гирин