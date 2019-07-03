Месси снова не у дел. Бразилия — в финале Кубка Америки

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Кубок Америки. ½ финала

Бразилия — Аргентина — 2:0 (1:0)

Голы: Габриэл Жезус, 19 (1:0). Роберту Фирмину, 71 (2:0).

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиагу Силва, Маркиньюс (Миранда, 64), Сандру, Габриэл Жезус (Аллан, 80), Артур, Каземиру, Коутинью, Эвертон (Виллиан, 46), Роберту Фирмину.

Аргентина: Армани, Фойт, Пеццела, Отаменди, Тальяфико (Дибала, 85), Паредес, де Пауль (Ло Сельсо, 67), Акунья (Ди Мария, 59), Месси, Мартинес, Агуэро.

Предупреждения: Тальяфико, 9. Акунья, 40. Дани Алвес, 40. Фойт, 56. Мартинес, 58. Виллиан, 82.

Судья: Самбрано (Эквадор).

3 июля. Белу-Оризонти. Стадион «Минейрау».

Славные футбольные традиции и наличие в составе одного из лучших игроков в истории — это, конечно, хорошо. Но Бразилия была явным фаворитом. Во-первых, у нее в настоящий момент куда сильнее подбор исполнителей. Во-вторых, этот состав и тренер Тите сыграны и хорошо знают друг друга. В-третьих, пентакампеоны играли дома и 60 тысяч человек яростно поддерживали именно их.

Бразилия — на уровне

И первые 20 минут бразильцы полностью соответствовали этому статусу. Поначалу они вообще не давали Аргентине коснуться мяча, включив скорости и жесточайший прессинг. Каких-то моментов у ворот Армани не было, но давление было очень серьезным. И в конце концов оно воплотилось в гол. Значительная заслуга в нем принадлежит Дани Алвесу. Он жестко отобрал мяч у Мартинеса недалеко от центральной линии, легко убрал безрассудно бросившегося на него Паредеса и, выманив на себя еще одного соперника, отдал пас Фирмину. А тот прострелил в центр штрафной на совершенно свободного Жезуса.

Забив, Бразилия успокоилась. По-крайней мере, выключила прессинг, откатываясь всей командой за линию мяча, когда владение переходило к сопернику. Четверка защитников и Паредес могли довольно спокойно перепасовываться между собой, но вот найти варианты впереди было непросто — на своей половину поля бразильцы играли очень плотно и жестко. Тем более что крайние защитники «альбиселесте» Тальяфико и Фойт почти не подключались в атаку и на флангах у аргентинцев было пустовато.

Тем не менее, какие-то варианты с выходом вперед через мелкий и средний пас по центру у них находились. Несколько раз аргентинцы так доводили мяч до чужой штрафной, но центральные защитники бразильцев Тиагу Силва и Маркиньюс ошибок не допускали.

Когда одного Месси мало

А что Месси? Он старался играть так, как делает это последние пару лет в «Барселоне». То есть отходил в глубину и искал там пространство, чтобы получить мяч и набрать скорость. И два самых своих самых опасных момента до перерыва Аргентина создала именно после таких маневров своего лидера. В первом случае Месси заработал штрафной, после розыгрыша которого Агуэро пробил в перекладину, а во втором он совершил рывок от угла своей штрафной до угла чужой и отдал мяч все тому же Агуэро, но удар форварда «Манчестер Сити» успели заблокировать.

Было интересно, насколько бразильцев хватит действовать с такой плотностью и концентрации, как это было в первом тайме. И действительно, минуте к 60-й игра стала раскрываться и свободного пространства у Аргентины стало куда больше — хотя и сама «альбиселесте» заметно прибавила в движении. Моменты у ворот Бразилии пошли. Все тот же Месси угодил в штангу, а потом не реализовал штрафной из отличной позиции — Алиссон выловил мяч в верхнем углу.

Жезус решил

Главный тренер аргентинцев Лионель Скалони, дабы поддать жару, выпустил Ди Марию и Ло Сельсо и, казалось, еще немного и Аргентина дожмет соперника. Но вместо этого пропустила сама. Жезус подхватил мяч на своей половине поля, красиво обыграл Пеццеллу, ушел от Отаменди и выкатил мяч на пустой угол Фирмину. Болельщикам «альбиселесте» оставалось только с ностальгией вспоминать не такие уж давние времена, когда в обороне их команды играли такие ребята как Самуэль, Айяла или Шамот… Те бы такого точно не допустили.

После гола Фирмину все стало ясно, хоть Аргентина и немного потрепыхалась для порядка. Бразилия сыграла гештальт с полуфиналом большого турнира на стадионе «Минейрау» в Белу-Оризонти — именно тут, напомним, случились 1:7 на ЧМ-2014. И уверенно идет к своей пятой домашней победе на Кубке Америки на пятом турнире, проходящем в родных стенах. В финале пентакампеоны сыграют с победителем матча Чили-Перу, который состоится в ночь с 3 на 4 июля по московскому времени.