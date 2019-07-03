Месси раскритиковал работу арбитра после поражения от сборной Бразилии

Сегодня арбитр ни разу не обращался к системе VAR (видеопомощи арбитрам), это невероятно. Когда мы нарушали правила, судья давал желтые карточки, совершившие фолы соперники их не получали. На этом Кубке Америки мы устали от глупых пенальти, а система VAR не использовалась.

«Они не превосходили нас по игре. Мы не должны искать себе оправдания, но нужно проанализировать ситуацию, и я надеюсь, что КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) примет какие-нибудь меры. Такое ощущение, что Бразилия всем управляет», — сказал аргентинец, которого цитирует goal.com.