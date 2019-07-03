Текущие события
Футбол. Еврокубки
2.07
Сент-Джозефс
Приштина
20
Футбол. Еврокубки
4.07
Кардифф МУ
Прогрес
Футбол. Еврокубки
4.07
Энгордани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
4.07
Рунавик
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
4.07
Европа
Сант-Хулия
Футбол. Еврокубки
4.07
Тре Фиори
Клаксвик
Все события
Фоторепортажи
21«Чертаново» разгромило «Шеффилд». Полиция вывела фанатов
23Сборная России на ЧМ-2018
10:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси раскритиковал работу арбитра после поражения от сборной Бразилии

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси выразил недовольство работой арбитра в полуфинальном матче Кубка Америки против команды Бразилии.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Аргентинцы уступили сборной Бразилии со счетом 0:2 во встрече, которая прошла в Белу-Оризонти.

Сегодня арбитр ни разу не обращался к системе VAR (видеопомощи арбитрам), это невероятно. Когда мы нарушали правила, судья давал желтые карточки, совершившие фолы соперники их не получали. На этом Кубке Америки мы устали от глупых пенальти, а система VAR не использовалась.
Лионель Месси
капитан сборной Аргентины

«Они не превосходили нас по игре. Мы не должны искать себе оправдания, но нужно проанализировать ситуацию, и я надеюсь, что КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) примет какие-нибудь меры. Такое ощущение, что Бразилия всем управляет», — сказал аргентинец, которого цитирует goal.com.

Аргентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Зе Луиш - ты меня волнуешь: россиянка, укравшая спартаковца из семьи
Судья остановил бой ММА из-за большого количества крови (видео)
Месси снова не у дел. Бразилия — в финале Кубка Америки
Панарин признался, что мечтал играть за клуб НХЛ «Рейнджерс»
«Тоттенхэм» не покупал 1,5 года. Сколько потратили конкуренты
ВАДА подозревает 298 русских спортсменов в употреблении допинга
Шарапова описала свою мечту
Муту: У Ибрагимовича был ночной кошмар из-за Роналду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь