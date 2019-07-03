Месси заявил о готовности остаться в сборной Аргентины

«Впереди нас ждёт что-то новое. Я надеюсь, что нас будут уважать, а не критиковать. Этой команде надо дать спокойно существовать и расти. Правда заключается в том, что я отлично ладил с этими футболистами, и если я должен буду каким-то образом помочь им, я это сделаю. Это отличная команда, и она развивается. Если у меня будет возможность присоединиться к ним, я ей воспользуюсь», — приводит слова Месси ESPN.



Ранее Месси объявлял о прекращении выступления за сборную Аргентины, однако затем возвращался в национальную команду.