Газпромбанк стал официальным банком РФС и сборной России

Источник: РИА "Новости"

Соглашение рассчитано до 2021 года с возможностью продления еще на три года. В соответствии с подписанным соглашением Газпромбанк станет официальным банком РФС и сборной России.

Также в рамках соглашения председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов войдет в состав попечительского совета РФС, председателем которого является совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

«Футбол в России сегодня, без сомнений, является самым популярным видом спорта, и мы уверены, что долгосрочное взаимовыгодное партнерство с РФС позволит нам привлечь внимание миллионов поклонников этой игры к услугам Газпромбанка, что внесет значительный вклад в реализацию нашей долгосрочной стратегии по развитию розничного направления. Со своей стороны, мы намерены предложить РФС высококачественные банковские услуги и в целом — наши возможности как одного из крупнейших финансовых институтов России», — сказал Акимов.