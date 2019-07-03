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18:11 (мск), источник: ТАСС

Газпромбанк стал официальным банком РФС и сборной России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашение о сотрудничестве с Газпромбанком. Об этом ТАСС сообщили в департаменте коммуникаций и маркетинга Газпромбанка.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение рассчитано до 2021 года с возможностью продления еще на три года. В соответствии с подписанным соглашением Газпромбанк станет официальным банком РФС и сборной России.

Также в рамках соглашения председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов войдет в состав попечительского совета РФС, председателем которого является совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

«Футбол в России сегодня, без сомнений, является самым популярным видом спорта, и мы уверены, что долгосрочное взаимовыгодное партнерство с РФС позволит нам привлечь внимание миллионов поклонников этой игры к услугам Газпромбанка, что внесет значительный вклад в реализацию нашей долгосрочной стратегии по развитию розничного направления. Со своей стороны, мы намерены предложить РФС высококачественные банковские услуги и в целом — наши возможности как одного из крупнейших финансовых институтов России», — сказал Акимов.

Президент РФС Александр Дюков выразил надежду на долгосрочное партнерство. «Газпромбанк — авторитетный и надежный партнер с отличной репутацией, являющийся одним из лидеров в своей отрасли. Уверен, что наше сотрудничество будет долгим, разносторонним и взаимовыгодным», — сказал Дюков.

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