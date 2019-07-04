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12:12 (мск), источник: Sport24

Судью матча Бразилия — Аргентина заподозрили в предвзятости. Он игнорировал советы видеоассистента

Судейский скандал назревает в Южной Америке.

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Ассоциация футбола Аргентины запросила аудиофайлы переговоров из комнаты VAR во время полуфинального матча Кубка Америки против Бразилии. Аргентинцы, напомним, уступили хозяевам турнира со счетом 0:2, однако у многих остались вопросы к судейству. Бытует мнение, что у главного арбитра матча Родди Замбрано были основания назначить два пенальти в ворота сборной Бразилии, однако рефери даже не прибегнул к просмотру видеоповторов спорных эпизодов.

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Как сообщается в аргентинских СМИ, Леондан Гонзалес, помощник Замбрано в комнате VAR, после игры сообщил инспектору матча о том, что в обоих случаях советовал главному судье посмотреть повторы, однако тот категорически отказался это делать. Ассоциация футбола Аргентины намерена выяснить, является ли данная информация правдивой.

Кроме того, южноамериканские СМИ сообщают о том, что на частоте, используемой судьей и его помощниками для коммуникации, в эфир прорывались фразы службы охраны президента Бразилии Жаира Болсонару. Отмечается, что свидетелями этого были даже корреспонденты ведущего бразильского издания Globo Esporte.

Бразилия в ночь на 4 июля узнает своего соперника по финалу Кубка Америки. Им станет победитель матча Чили — Перу. А команда Аргентины уже 26 лет не может выиграть главный южноамериканский турнир среди сборных.

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