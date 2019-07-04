Сборная Перу унизила Чили и вышла в финал Кубка Америки

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Кубок Америки. ½ финала

Чили — Перу — 0:3 (0:2)

Голы: Флорес, 21 (0:1). Йотун, 38 (0:2). Герреро, 90+1 (0:3).

Нереализованный пенальти: Варгас, 90+5 (вратарь)

Чили: Ариас, Исла, Медель, Марипан (Кастильо, 89), Видаль, Фуэнсалида (Сагаль, 46), Босежур, Арангис, Пульгар, Санчес, Варгас.

Перу: Гальесе, Самбрано, Адвинкула, Трауко, Абрам, Куэва (Баллон, 80), Йотун, Флорес (Гонсалес, 50), Тапия, Герреро, Каррильо (Поло, 71).

Предупреждения: Адвинкула, 72. Пульгар, 74. Сагаль, 86.

Судья: Рольдан (Колумбия).

4 июля. Порту-Алегри. Стадион «Арена Гремиу».

Мечта о трех трофеях

На первый взгляд, полуфинал Чили — Перу — не такая громкая вывеска по сравнению с суперкласико Бразилия — Аргентина. Но обе команды выходили сражаться за новые достижения.

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Бразильцы обыграли Аргентину в полуфинале Кубка Америки

Чилийцы, как сказал перед матчем Артуро Видаль, мечтали завоевать третий подряд кубок, чтобы войти в историю. И наверняка хотели напомнить о своей силе после провала в отборочном турнире на ЧМ-2018.

Перуанцы, как и в России год назад, хотели показать, что это поколение футболистов способно на многое, готово решать большие задачи, и что они ничем не хуже признанных фаворитов. Да и выиграть первый с 1975 года Кубок Америки, третий в своей истории, было бы почетно.

Чилийцы в этом противостоянии считались явными фаворитами. Хотя бы потому, что увереннее прошли групповой турнир. У Перу же не заладилось с самого начала — вспомнить хотя бы провал 0:5 с Бразилией. Тем не менее команда дошла до полуфинала, добившись всего одной победы в основное время. Конечно, с такой статистикой никто не давал Перу и шанса на выход в финал. И зря.

У Чили сели батарейки

Холодный Порту-Алегри уже по традиции на этом турнире не собрал полный стадион. Хотя команды со стартового свистка пытались разогреть публику и самих себя. Начало матча осталось за перуанцами, которые создали момент уже на 3-й минуте. К воротам прорвался Герреро, отдал передачу на Куэву, но тот не попал в створ. Чилийцы проснулись ближе к десятой минуте и ответили опаснейшим ударом Арангиса — опять мимо.

Сразу бросилось в глаза, что Чили не сосредоточенно играет в обороне. Всего за пару минут Флорес получил два шанса открыть счет. И вторым просто не мог не воспользоваться. Полузащитник, призванный заменить травмированного Фарфана, получил мяч на дальней штанге и в касание отправил его в ворота. Вот так аутсайдер повел к 20-й минуте. Чилийцы за это время создали всего один хороший момент.

Медленные, неточные, прямолинейные — такого Чили на этом турнире мы еще не видели. Будто после пропущенного гола у боевитых футболистов резко сели батарейки. Да, команда во второй половине тайма взяла мяч под контроль. Вот только в позиционной атаке выглядела ужасно и редко добиралась до чужой штрафной.

На 38-й минуте у чилийцев случилась катастрофа, зато перуанцы сыграли гениально. Каррильо, переиграв вратаря, хитро навесил на линию штрафной, там мяч принял Йотун, и в касание пробил точно в пустые ворота.

Промах Йотуна, неудача Алексиса

После перерыва, с одной заменой, чилийцы взялись за дело. Алексис Санчес нырял в самую гущу событий, но сам же нарушал правила. Варгас был в сантиметрах от того, чтобы отыграть один гол. Но его удар после навеса отразила штанга.

По второму тайму казалось, что батарейки чилийцам все же подзарядили, а вот точность ударов не подкорректировали. Впрочем, перуанцы тоже не сидели в обороне. Они вылетали в контратаки и как правило выигрывали в скорости у соперника. В одном из таких налетов Йотун должен был делать счет разгромным и оформлять дубль. Но находясь в нескольких метрах от ворот, запустил мяч на трибуну.

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В последние 15 минут чилийцы окончательно пришли в себя и практически не давали сопернику выйти из штрафной. На 75-й минуте перуанцы упустили Санчеса, который вышел один на один с вратарем Гальесе, и не сумел его переиграть. В следующей попытке форвард бил из-за пределов штрафной в левый угол. И снова Гальесе отразил мяч. Чилийцы всеми силами старались спасти игру. Но было слишком поздно. На последних минутах Герреро отправил в ворота соперника третий мяч.

А уже в добавленное время Варгас не смог с пенальти переиграть Гальесу. Медлительность в первом тайме и излишняя самоуверенность стоила команде финала.

Юлия Яковлева