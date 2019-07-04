Сборная Перу унизила Чили и вышла в финал Кубка Америки
Перуанцы разгромили соперника со счетом 3:0. На очереди — реванш с Бразилией.
Перуанцы разгромили соперника со счетом 3:0. На очереди — реванш с Бразилией.
Кубок Америки. ½ финала
Чили — Перу — 0:3 (0:2)
Голы: Флорес, 21 (0:1). Йотун, 38 (0:2). Герреро, 90+1 (0:3).
Нереализованный пенальти: Варгас, 90+5 (вратарь)
Чили: Ариас, Исла, Медель, Марипан (Кастильо, 89), Видаль, Фуэнсалида (Сагаль, 46), Босежур, Арангис, Пульгар, Санчес, Варгас.
Перу: Гальесе, Самбрано, Адвинкула, Трауко, Абрам, Куэва (Баллон, 80), Йотун, Флорес (Гонсалес, 50), Тапия, Герреро, Каррильо (Поло, 71).
Предупреждения: Адвинкула, 72. Пульгар, 74. Сагаль, 86.
Судья: Рольдан (Колумбия).
4 июля.
На первый взгляд, полуфинал Чили — Перу — не такая громкая вывеска по сравнению с суперкласико Бразилия — Аргентина. Но обе команды выходили сражаться за новые достижения.
Чилийцы, как сказал перед матчем Артуро Видаль, мечтали завоевать третий подряд кубок, чтобы войти в историю. И наверняка хотели напомнить о своей силе после провала в отборочном турнире на ЧМ-2018.
Перуанцы, как и в России год назад, хотели показать, что это поколение футболистов способно на многое, готово решать большие задачи, и что они ничем не хуже признанных фаворитов. Да и выиграть первый с 1975 года Кубок Америки, третий в своей истории, было бы почетно.
Чилийцы в этом противостоянии считались явными фаворитами. Хотя бы потому, что увереннее прошли групповой турнир. У Перу же не заладилось с самого начала — вспомнить хотя бы провал 0:5 с Бразилией. Тем не менее команда дошла до полуфинала, добившись всего одной победы в основное время. Конечно, с такой статистикой никто не давал Перу и шанса на выход в финал. И зря.
Холодный
Сразу бросилось в глаза, что Чили не сосредоточенно играет в обороне. Всего за пару минут Флорес получил два шанса открыть счет. И вторым просто не мог не воспользоваться. Полузащитник, призванный заменить травмированного Фарфана, получил мяч на дальней штанге и в касание отправил его в ворота. Вот так аутсайдер повел к 20-й минуте. Чилийцы за это время создали всего один хороший момент.
Медленные, неточные, прямолинейные — такого Чили на этом турнире мы еще не видели. Будто после пропущенного гола у боевитых футболистов резко сели батарейки. Да, команда во второй половине тайма взяла мяч под контроль. Вот только в позиционной атаке выглядела ужасно и редко добиралась до чужой штрафной.
На 38-й минуте у чилийцев случилась катастрофа, зато перуанцы сыграли гениально. Каррильо, переиграв вратаря, хитро навесил на линию штрафной, там мяч принял Йотун, и в касание пробил точно в пустые ворота.
После перерыва, с одной заменой, чилийцы взялись за дело. Алексис Санчес нырял в самую гущу событий, но сам же нарушал правила. Варгас был в сантиметрах от того, чтобы отыграть один гол. Но его удар после навеса отразила штанга.
По второму тайму казалось, что батарейки чилийцам все же подзарядили, а вот точность ударов не подкорректировали. Впрочем, перуанцы тоже не сидели в обороне. Они вылетали в контратаки и как правило выигрывали в скорости у соперника. В одном из таких налетов Йотун должен был делать счет разгромным и оформлять дубль. Но находясь в нескольких метрах от ворот, запустил мяч на трибуну.
В последние 15 минут чилийцы окончательно пришли в себя и практически не давали сопернику выйти из штрафной. На 75-й минуте перуанцы упустили Санчеса, который вышел один на один с вратарем Гальесе, и не сумел его переиграть. В следующей попытке форвард бил
А уже в добавленное время Варгас не смог с пенальти переиграть Гальесу. Медлительность в первом тайме и излишняя самоуверенность стоила команде финала.
Юлия Яковлева