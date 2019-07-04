Убийство тренера, договорняки и войны. Кубок Африки — самый дикий турнир в мире

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Сейчас в Египте проходит очередной Кубок Африки. Впервые матчи играются летом — это сделано для удобства европейских клубов, которым не нравилось терять лидеров зимой — в разгар сезона. Также чемпионат перенесли на неделю, чтобы у тех, кто соблюдает Рамадан, было время восстановиться. И это далеко не самые необычные случаи в истории Кубка Африки.

Обстрел автобуса с футболистами

Эммануэль Адебайор | Источник: AFP 2019

Федерация футбола Того ради экономии денег отправила сборную в Анголу, где проходил Кубок Африки, на автобусе. На границе делегация попала под пулеметный обстрел. 10 охранников, сопровождавших автобус, открыли ответный огонь. Футболисты, тренеры и журналисты пробовали укрыться под сидениями. Это продолжалось не менее 20 минут.

В итоге трое погибли: водитель Марио Аджуа — на месте, помощник главного тренера сборной Того Амелете Абало и журналист Станислас Оклоо — уже в больнице. Около 10 человек получили ранения. Вратарь Коджови Обилале (26 лет) вынужден был завершить карьеру. Эммануэль Адебайор, выступавший тогда в «Сити», позже назвал этот инцидент — худшим моментом в жизни.

Нападение организовала сепаратистская организация, добивавшаяся отделения провинции Кабинда от Анголы. Сборная Того долго решала, будет ли участвовать в турнире, в итоге руководство страны отозвало команду. Самое жуткое, что это случилось за полгода до ЧМ-2010 в ЮАР.

Команда вела 4:0 до 79-й минуты и сыграла вничью

Фредерик Кануте | Источник: AFP 2019

В 2010-м в первом матче группового этапа сборная Анголы принимала команду Мали, у которой был бодрый состав: например, Кануте (из «Севильи»), Мамаду Диарра (из «Реала») и Сейду Кейта (из «Барселоны»). Но за 11 минут до конца основного времени хозяева турнира вели 4:0.

Дальше началось что-то очень странное. При 1:4 тренер Анголы поменял двух лидеров полузащиты — Флавиу и Жилберту, а Мали на 88-й, 92-й и 94-й минутах сравнял счет. После игры журналист The Daily Telegraph Хенри Уинтер рассказал, что, по данным букмекеров, при счете 0:4 начался вал ставок на ничейный результат. Коэффициент доходил до 10 тысяч. Некоторые люди (из совершенно разных стран Европы и Азии) стали миллионерами.

Спустя время было проведено расследование, но доказательств сговора не нашли. В последнем туре в группе Мали требовалась победа для выхода в плей-офф, но при условии, что Алжир и Ангола не сыграют вничью. Те в итоге закончили 0:0, Мали со скандалом вылетел с Кубка.

Восстание в Египте, война в Алжире, конфликты в Камеруне

Капитан победителей финала Кубка африканских наций Нил Тови из Южной Африки получил кубок от президента Манделы. 1996 год. | Источник: AFP 2019

За несколько недель до начала Кубка Африки в 1986 году в Египте взбунтовались более 20 тысяч призывников. В стране тогда все было настолько сложно, что причиной послужило уменьшение нормы выдачи хлеба на человека.

Страна была в шаге от гражданской войны, но перед турниром ситуацию удалось успокоить. Однако на каждом матче около стадионов дежурили танки и бронемашины.

Через 4 года ситуация повторилась — теперь в Алжире, который принимал Кубок Африки в 1990 году. Перед турниром обострился конфликт между правительством и исламистскими группировками. На фоне успешного выступления сборной Алжира ситуация не выходила из-под контроля. Хозяева тогда победили в финале Нигерию (1:0), но даже на решающем матче были плакаты против правительства.

Уже через год в стране началась гражданская война, которая продлилась 11 лет. В итоге пострадали от 100 до 200 тысяч человек. Победу одержало правительство, хотя еще до 2002-го исламские группы продолжали оказывать сопротивление.

Нынешний Кубок Африки изначально должен был пройти в Камеруне, но его пришлось перенести из-за нарастающего движения сепаратистов. За полгода до турнира злоумышленники похитили 78 детей. Позже все они были возвращены домой. Но проведение матчей в такой обстановке было невозможным. В итоге турнир принял Египет. А Камеруну отдали следующий чемпионат — в 2021-м.

Беда с финансами

Пример сборной Того, которую ради экономии отправили через несколько опасных границ на простом автобусе, сам по себе показателен. Но и на нынешнем турнире уже случилось несколько финансовых скандалов.

Сборная Зимбабве планировала бойкотировать турнир из-за невыплат премиальных (в стране дичайший кризис, уровень безработицы больше 60 процентов). Но все-таки команда сыграла все матчи в группе и заняла последнее место. Традиционно бодался за премиальные Камерун. Перед Кубком игрокам выплатили по 35 тысяч евро, игроки хотели в два раза больше.

Шаманы, выезды к термитнику

Кубок африканских наций 2019. Бурунди — Гвинея | Источник: AFP 2019

Африка до сих пор воспринимается местом, где верят шаманам и в черную магию. Но самый жесткий случай произошел в 2000-м. В ¼ финала Сенегал неожиданно повел в счете против Нигерии, хозяева долго не могли сравнять счет.

Тогда во втором тайме сотрудник федерации футбола Нигерии бросился к воротам Сенегала и выхватил амулет голкипера Тони Сильвы. Это остановило игру на несколько минут, было множество споров, но оберег так и не был возвращен. Как ни странно, Сенегал после этого пропустил два гола за 7 минут и вылетел.

Еще один дикий случай анонимно рассказал игрок сборной ЮАР: «Когда у команды была череда поражений, начальство стало действовать радикально. Нас отвезли в лес, там колдун разрыл термитник, окропив его магической жидкостью. Затем нас заставили голыми залезать в этот термитник. Результаты на поле действительно стали лучше».

Профсоюз проституток Нигерии помог футболистам

Кубок африканских наций 2019. Сборная Нигерии | Источник: AFP 2019

В 2013-м сборная Нигерии шла к первой победе на Кубке Африки за 19 лет. Перед полуфиналом игроков дополнительно простимулировал профсоюз проституток страны. В случае победы футболистам был обещан бесплатный недельный абонемент на их услуги.

В итоге Нигерия уверенно победила в ½ (Мали со счетом 4:1), а затем и в финале (Буркина-Фасо — 1:0). Было ли исполнено обещание — неизвестно. В следующие два турнира Нигерия даже не проходила квалификацию на Кубок.

Бонус: как в 26 лет выглядит африканский игрок

Сборная Кении уже вылетала с турнира в 2019-м, но ее защитника Джоашу Оньянго запомнят надолго. На одной из предматчевых тренировок был сделан вот этот снимок. Футболисту на фото — 26 лет.

Он выступает за кенийский клуб «Гор Махию». После шумихи Оньянго сбрил бороду и предстал немного в другом образе.

Кубок Африки-2019. 1/8 финала

5 июля

Марокко — Бенин.

Уганда — Сенегал.

6 июля

Нигерия — Камерун.

Египет — ЮАР.

7 июля

Мадагаскар — ДР Конго.

Алжир — Гвинея.

8 июля

Мали — Кот-д’Ивуар.

Гана — Тунис.