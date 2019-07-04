Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тре Фиори
Клаксвик
02
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Клифтонвилл
Барри Таун
10
Футбол. Еврокубки
перерыв
Европа
Сант-Хулия
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рунавик
Баллимена Юнайтед
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Кардифф МУ
Прогрес
21
Футбол. Еврокубки
20:30
Энгордани
Ла Фиорита
21
Все события
Фоторепортажи
23Сборная России на ЧМ-2018
17Зе Луиш и «Спартак»: первый гол и последний сбор
20:18 (мск), источник: Газета.Ру

Стало известно, что сказал Месси в раздевалке после проигрыша бразильцам

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что сказал лидер «альбиселесте» Лионель Месси в раздевалке после поражения в полуфинале Кубка Америки, передает «СЭ».

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Подопечные Лионеля Скалони уступили сборной Бразилии со счетом (2:0).

«Эти ребята — будущее сборной и будущее для следующих турниров, которые пройдут в Аргентине и Колумбии. Это будет служить им уроком, у нас уже есть подобный опыт», — сказал он.

А также Месси подчеркнул, что будет поддерживать сборную, не смотря ни на что.

Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2019 года
Во время загрузки произошла ошибка.
13 июня© Ньюстюб
Бразилия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аргентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Россия удивилась просьбе Британии пустить наблюдателей в Крым
Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов
«Краснодар» стал победителем предсезонного турнира в Австрии
Marca: за пять лет в «Барселоне» Гризманн получит €105 миллионов
Нападающий «Зенита» подписал контракт с «Сочи»
Казань подаст заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА
Сбор российских биатлонистов в Сочи оказался под угрозой срыва
«ПСЖ» объявил о подписании контракта с экс-полузащитником «МЮ»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь