Стало известно, что сказал Месси в раздевалке после проигрыша бразильцам
Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что сказал лидер «альбиселесте» Лионель Месси в раздевалке после поражения в полуфинале Кубка Америки, передает «СЭ».
Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что сказал лидер «альбиселесте» Лионель Месси в раздевалке после поражения в полуфинале Кубка Америки, передает «СЭ».
Подопечные Лионеля Скалони уступили сборной Бразилии со счетом (2:0).
«Эти ребята — будущее сборной и будущее для следующих турниров, которые пройдут в Аргентине и Колумбии. Это будет служить им уроком, у нас уже есть подобный опыт», — сказал он.
А также Месси подчеркнул, что будет поддерживать сборную, не смотря ни на что.