Черчесов: Расстраивает и напрягает, что три игрока сборной сейчас без клуба

Источник: РИА "Новости"

«Ситуации с клубами у Кудряшова и Мирзова разнятся. По Резиуану могут ответить в клубе, а с Кудряшовым я не разговаривал после сборной. С тех пор, как мы расстались, у нас не было никакого контакта. Иногда не так просто найти клуб, который соответствует всем показателям и амбициям. Не знаю, в какой стадии и где переговоры. У нас и Нойштедтер без клуба, мы общались позавчера. Черышев подписал контракт, через две недели он будет работать в общей группе.

И летние, и зимние перерывы чуть-чуть напрягают, потому что кто-то куда-то переходит, и никогда не знаешь, как и на каком футболисте это скажется. Это решения футболистов, мы будем наблюдать и отслеживать. Меня не может не расстраивать и не напрягать, что три футболиста сборной сейчас без клуба. Вопрос витает в воздухе.